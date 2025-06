Game dos 100 estreia na Record com prêmios de R$ 300 mil

No próximo domingo, 20 de julho, às 15h30, a RECORD TV lançará um novo programa chamado Game dos 100. A atração promete trazer emoção e entretenimento, com um formato inédito na televisão brasileira, baseado no sucesso internacional "99 To Beat", criado na Bélgica.

Desafios Intensos

No Game dos 100, 100 participantes, que incluem tanto anônimos quanto celebridades, irão competir em provas que exigem agilidade mental, força física, raciocínio rápido e estratégia. A cada um dos 10 episódios, um competidor será eliminado, sempre aquele que ficar em último lugar em sua prova. O grande vencedor terá a chance de levar para casa o prêmio de R$ 300 mil.

Apresentação

O programa será apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, que estarão juntos pela primeira vez em um projeto desse tipo. Com a experiência e o carisma que já conquistaram o público, eles prometem trazer um clima dinâmico e divertido para a competição.

Nos bastidores, a ex-atleta e conhecida figura dos realties, Márcia Fu, ficará responsável por entrevistar os participantes, interagir com o público e adicionar um toque de humor ao programa.

Formato Consagrado

Inspirado no formato belga "99 To Beat", o Game dos 100 tem se destacado em outros países, como Alemanha, Holanda e França, por unir competição acirrada e entretenimento leve. No Brasil, a produção é resultado de uma parceria entre a Boxfish Brasil e a RECORD TV, sob a direção de Padu Estevão e a direção artística de Cesar Barreto.

Informações Importantes

Data de Estreia : 20 de julho, domingo, às 15h30

: 20 de julho, domingo, às 15h30 Emissora : RECORD TV

: RECORD TV Prêmio : R$ 300 mil

: R$ 300 mil Participantes : 100 pessoas, incluindo famosos e anônimos

: 100 pessoas, incluindo famosos e anônimos Tipo de Provas : Lógica, resistência, estratégia e habilidade

: Lógica, resistência, estratégia e habilidade Apresentadores : Rafa Brites e Felipe Andreoli

: Rafa Brites e Felipe Andreoli Bastidores : Márcia Fu

: Márcia Fu Formato Base : "99 To Beat" (formato belga)

: "99 To Beat" (formato belga) Produção : Boxfish Brasil

: Boxfish Brasil Direção Geral : Padu Estevão

: Padu Estevão Direção Artística: Cesar Barreto

O Game dos 100 promete ser uma atração imperdível para os telespectadores que buscam emoção e competitividade nas tardes de domingo.