Painel sobre Five Nights at Freddy’s 2

Novidades sobre "Five Nights at Freddy’s 2" no San Diego Comic-Con

A tão esperada sequência do filme "Five Nights at Freddy’s" foi apresentada durante o San Diego Comic-Con de 2025, que ocorreu em julho. O evento contou com a presença de Josh Hutcherson e outros membros do elenco, além da diretora Emma Tammi e do CEO da Blumhouse Productions, Jason Blum.

Os participantes da convenção, especialmente aqueles que estavam na famosa sala Hall H, tiveram a oportunidade de ver trechos do filme, que chega aos cinemas no dia 5 de dezembro. Hutcherson, que interpreta Mike Schmidt, e os colegas de elenco, incluindo Skeet Ulrich, Piper Rubio, Theodus Crane, Teo Briones, Elizabeth Lail e Matthew Lillard, fizeram uma apresentação que gerou grande expectativa entre os fãs.

Tammi, a diretora, compartilhou que a nova produção trará mais animatrônicos e cenas de ação do que o filme anterior, de 2023. Segundo ela, o público pode esperar um aumento na intensidade e no terror que os personagens enfrentam, além de um enredo mais elaborado. Hutcherson destacou que seu personagem está em busca de uma vida normal após os eventos traumatizantes do primeiro filme, mas, como os fãs podem imaginar, essa busca logo se torna um desafio.

Hutcherson também comentou sobre a relação entre Mike e Abby, interpretada por Piper Rubio, afirmando que os laços entre eles se tornam ainda mais fortes nesta continuação. A inclusão de novos personagens, como os interpretados por Ulrich e Briones, promete adicionar novas camadas à história.

Outro ponto alto da apresentação foi o humor de Hutcherson, que, brincando com os animatrônicos, revelou que adoraria vestir a fantasia de um deles, o Cupcake, por ser mais confortável e divertido.

Matthew Lillard, que fez uma participação por vídeo, soltou uma provocação aos fãs, mencionando que eles deveriam assistir ao filme para que uma terceira parte fosse realizada. Ele expressou o desejo de finalmente "matar" o personagem de Hutcherson no futuro.

Skeet Ulrich também mencionou sua empolgação em fazer parte da franquia, mostrando-se grato pelo espaço que o filme tem conseguido dentro da cultura pop. Ele revelou que seu personagem terá uma história emocional ligada ao enredo principal, prometendo manter viva a conexão com o público.

Recentemente, a produtora Blumhouse confirmou que a equipe de design de criaturas de Jim Henson retornará para criar os novos animatrônicos do filme, garantindo que o horror e a diversão estejam presentes de forma impactante.

Com tudo isso, "Five Nights at Freddy’s 2" promete ser uma verdadeira montanha-russa de emoções para os fãs do primeiro filme e da franquia de jogos. Para aqueles que estão ansiosos, o filme já está marcado para ser lançado nos cinemas no dia 5 de dezembro.