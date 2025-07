Polícia prende homem armado no bairro Cais do Porto, em Fortaleza

Prisão por Porte Ilegal de Arma em Fortaleza

Na manhã desta sexta-feira, 11 de julho de 2025, um homem de 24 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, Ceará. A ação foi realizada pela equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A operação começou por volta das 9h30, quando policiais da 2ª Companhia do 1º BPRAIO receberam informações anônimas sobre um homem armado na região. As denúncias descreviam o suspeito como alto, magro e vestido com uma blusa rosa. Com base nesses dados, os policiais, com o apoio de uma viatura do CPRAIO, cercaram a área e localizaram o homem com as características mencionadas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, que estava carregada com 13 munições intactas. O material foi apreendido, e o homem foi conduzido ao 9º Distrito Policial, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, o suspeito já possuía quatro antecedentes criminais por roubo.

A população pode ajudar a combater a criminalidade enviando informações que possam auxiliar nas investigações. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) pelo número 181, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181. É possível fazer denúncias de forma anônima, seja por mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, além de utilizar o serviço “e-denúncia” em um site específico para esse fim. O sigilo é garantido para todos que colaborarem com as autoridades.