Polícia Militar do Amazonas realiza operação em áreas críticas

Polícia Militar do Amazonas Lança Operação Águia em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) iniciou, na última quinta-feira (26/06), a Operação Águia, que é uma ação de saturação destinada a aumentar a segurança em Manaus. A operação conta com a mobilização de 105 policiais e vai até o próximo domingo (29/06).

O objetivo principal da Operação Águia é fortalecer o policiamento nas ruas da capital amazonense, proporcionando uma maior sensação de segurança para os moradores e visitantes. Durante esse período, a corporação intensifica as ações ostensivas em áreas de alta incidência criminal e realiza patrulhamentos e abordagens em pontos estratégicos da cidade.

Para essa ação, a PMAM está utilizando efetivos de diferentes unidades: o Comando de Policiamento Especializado (CPE), o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb). As equipes estão distribuídas em diversas operações, incluindo a Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) e a Companhia de Operações Especiais (COE), entre outras.

Estão disponíveis 24 viaturas, incluindo tanto carros quanto motos, para apoiar as atividades da operação. Além disso, unidades como a Força Tática e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) também estão envolvidas no esforço.

O coronel PM Bruno Azevedo, chefe do Estado-Maior Geral da PMAM, enfatizou a relevância da operação, especialmente durante o Festival de Parintins, que demanda o deslocamento de uma parte significativa do efetivo policial para o município do evento. Ele destacou que a operação visa garantir a segurança em Manaus, onde muitas pessoas podem acreditar que a cidade fica menos protegida neste período.

“A Operação Águia garante o policiamento em Manaus neste período em que muitos imaginam que a cidade fica desguarnecida. Estamos trabalhando com um planejamento estratégico para manter a segurança da população que permanece na capital”, afirmou o coronel.

A operação teve a presença de vários comandantes de unidades da PMAM durante seu lançamento, reforçando a união de esforços em prol da segurança na região.