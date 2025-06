Alinne Moraes comenta ‘Guerreiros do Sol’ e casamento com diretor

Alinne Moraes retorna ao ar na série “Guerreiros do Sol”, disponível no Globoplay, onde interpreta a personagem Jânia. Na trama, Jânia é casada com Idálio, interpretado por Daniel de Oliveira, mas se envolve em um romance com Otília, vivida por Alice Carvalho. A atriz comentou sobre a repercussão das cenas românticas entre as duas personagens, destacando a importância do desenvolvimento desse amor.

Alinne explicou que, embora algumas pessoas tenham visto as cenas como sutis, as personagens estão apenas começando a se conhecer. Jânia, com seus 40 e poucos anos, traz uma bagagem emocional significativa, sendo mãe de jovens que poderiam ser da idade de Otília. A atriz afirmou que esse amor precisa ser bem construído para os próximos capítulos da história.

Em relação ao futuro da trama, Alinne comentou que, com Otília se tornando uma cangaceira, a dinâmica entre elas mudará. Apesar de o amor ainda existir, a guerra e os desafios que as personagens enfrentarão criarão um distanciamento. Haverá cenas de despedidas e confrontos, todos cuidadosamente elaborados para mostrar a profundidade desse amor.

A relação de Alinne com Alice Carvalho nos bastidores foi fundamental para desenvolver suas personagens. Elas se conectaram rapidamente, em parte devido ao apreço mútuo pelo trabalho. Alinne se sentiu segura com Alice, especialmente sendo essa sua primeira experiência com prosódia, uma técnica nova para ela como atriz.

Além do romance com Otília, Alinne também desempenha cenas intensas com o personagem de Daniel, que representa um marido abusivo. Ela enfatizou que, em sua vida pessoal, sempre se posicionou em relacionamentos e nunca tolerou comportamentos abusivos, descrevendo como essa experiência a fortaleceu.

Casada com o cineasta Mauro Lima desde 2012, Alinne é mãe de Pedro, de 11 anos. A atriz falou sobre a longevidade de seu relacionamento, destacando a conexão que têm e como discutem abertamente sobre seus sonhos e desejos. Ela também mencionou que não tem intenção de ter mais filhos, afirmando que sua experiência familiar está completa assim.

Alinne, aos 42 anos, compartilhou sua perspectiva em relação à pressão estética que vem com a idade. Para ela, a beleza eterna é um mito e aceitou suas mudanças naturais. A atriz acredita que suas experiências e emoções são suas principais ferramentas de trabalho, e não busca reverter o tempo.

Refletindo sobre seu início de carreira, Alinne recorda que saiu de Sorocaba, São Paulo, muito jovem para se tornar modelo. Ela foi criada por sua mãe e avó, mulheres independentes que a incentivaram a seguir seus sonhos. Desde os 12 anos, Alinne começou a trabalhar como modelo, viajando o mundo com o apoio de sua mãe. Essa base familiar forte a moldou e lhe deu a coragem para conquistar seu espaço na indústria.