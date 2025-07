Plano de ferrovia liga dois oceanos e cruza o Brasil

Ferrovia Bioceânica: Novo Eixo Logístico Entre Brasil e Peru

Um projeto ambicioso está em andamento para a construção da Ferrovia Bioceânica, que vai ligar o Brasil ao Peru, facilitando o escoamento de produtos agrícolas e minerais. A ferrovia terá seu ponto de partida em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, uma das regiões agrícolas mais importantes do país. A partir dali, a ferrovia seguirá pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) até chegar a Mara Rosa, em Goiás.

Em Mara Rosa, a nova ferrovia vai se conectar à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), formando um corredor logístico que une o Centro-Oeste brasileiro ao litoral atlântico, especificamente na cidade de Ilhéus, na Bahia. Este trajeto é fundamental para que o Brasil tenha uma alternativa terrestre para o transporte de mercadorias até o Pacífico, especificamente até o porto de Chancay, que fica a cerca de 70 km de Lima, capital do Peru.

O traçado da ferrovia percorrerá várias localidades enquanto avança pelo estado de Rondônia e pelo sul do Acre, até alcançar a fronteira com o Peru. Os estudos técnicos em andamento irão definir o percurso exato da ferrovia, incluindo quais municípios serão atravessados e os pontos de integração logística ao longo do caminho.

Atualmente, um memorando foi assinado, autorizando apenas os estudos técnicos, econômicos e ambientais necessários para o projeto. Até o momento, ainda não foram definidos o orçamento ou o cronograma para a execução da obra. O governo brasileiro informou que qualquer decisão sobre a construção da ferrovia dependerá dos resultados desses estudos.

A Ferrovia Bioceânica é parte de um plano mais amplo que busca racionalizar os custos de logística para o agronegócio e a mineração no Brasil. O objetivo é criar uma rota alternativa que não dependa das tradicionalmente utilizadas, como a que passa pelo Canal do Panamá ou ao redor do Cabo Horn. As ferrovias Fiol e Fico, que fazem parte desse projeto, encontram-se em diferentes fases de implementação e são vistas como essenciais para a integração do Brasil ao mercado asiático, ajudando a fortalecer a economia nacional e facilitar o comércio exterior.