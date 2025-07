Marketplaces impulsionaram 40% do crescimento do e-commerce em 2024

Em 2025, o cenário de marketplaces está se intensificando, tornando-se cada vez mais competitivo. Um relatório da plataforma de automação Cymbio, divulgado na quarta-feira, revelou que os marketplaces foram responsáveis por mais de 40% do crescimento total do comércio eletrônico em 2024. Espera-se que, até 2030, eles representem 53% desse crescimento, enquanto os canais diretos ao consumidor responderam por 25%.

Daniel Hillyer, vice-presidente de vendas e marketing da Cymbio, que atende marcas como Balmain e Reebok, comentou que o número crescente de marcas disponíveis dificulta a descoberta por parte dos consumidores. Ele comparou os marketplaces a mecanismos de busca, ajudando os usuários a encontrar novas opções.

Nos últimos meses, várias grandes varejistas têm adotado o modelo de marketplace. Em 2024, a Nordstrom lançou sua plataforma digital. A Walmart, por sua vez, anunciou uma linha de beleza premium em sua plataforma de marketplace no final do mesmo ano. Em março, a Ulta Beauty apresentou planos para criar uma plataforma de marketplace, visando acelerar seu crescimento no comércio eletrônico em 2025. Em abril, a Saks Fifth Avenue lançou uma seleção de marcas de luxo no Amazon, chamada Saks on Amazon.

A aceitação de grandes varejistas, como a Nordstrom, tem ajudado a reduzir o estigma em torno do modelo de marketplace, segundo Hillyer. Ele mencionou que metade das marcas que conversam com a Cymbio expressam interesse em vender na Nordstrom Marketplace.

Entrar neste cenário em 2025 significa competir com gigantes como TikTok Shop e Amazon, que são conhecidos por suas práticas de desconto. Recentemente, a Amazon deu início ao seu evento Prime Day, oferecendo quatro dias de promoções, com analistas prevendo que as vendas online possam chegar a US$ 23,8 bilhões, um aumento de 28,4% em relação ao ano anterior.

Diante de um mercado saturado com as mesmas marcas, os descontos se tornam uma estratégia atraente para conquistar novos consumidores. Hillyer destacou que marketplaces como o TikTok Shop estão dispostos a cobrir os custos dos descontos para fechar vendas.

“Esses marketplaces estão dispostos a operar no prejuízo,” afirmou Hillyer. “Com players como Walmart, Amazon, TikTok Shop, Shein e Temu constantemente oferecendo grandes descontos, há uma perda de margem de lucro, mas eles estão focados em ganhar participação de mercado.”

A Shein, gigante de moda rápida com sede em Cingapura, lançou seu marketplace em 2023 em países como Estados Unidos e Brasil, expandindo sua presença para mercados como Espanha. Em maio, a Shein organizou o evento “Shein Elevate” em Los Angeles, focado em vendedores na sua plataforma. No entanto, em julho, o governo francês multou a empresa em €40 milhões (aproximadamente US$47 milhões) por informações enganosas sobre suas reduções de preço.

Algumas varejistas lançaram promoções ao mesmo tempo que o Prime Day da Amazon. A Bluemercury, por exemplo, iniciou uma venda de 25% de desconto que se encerrou no dia 8 de julho, o primeiro dia do Prime Day. Contudo, nem todos os varejistas podem se arriscar a competir nas reduções de preços. Em sua chamada para resultados do primeiro trimestre de 2025, a LVMH mencionou que a política de descontos acentuados da Amazon trouxe desafios ao crescimento do e-commerce da Sephora.

“Muitos varejistas não querem tentar competir com a Amazon,” disse Hillyer. “Concorrer com eles nessa semana não é uma decisão econômica, então é melhor deixá-los ser os protagonistas.”