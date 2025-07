Trump perde a paciência com Putin: entenda os motivos atuais

Nos últimos cinco meses, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu a todos ao afirmar que o presidente russo, Vladimir Putin, desejava a paz na Ucrânia, mesmo após a invasão do país. Ele declarou que confia em Putin e acredita que, se o líder russo realmente não quisesse paz, ele o informaria.

Recentemente, no entanto, Trump mudou seu discurso. Após uma conversa com Putin que não foi bem recebida, ele deixou claro em reunião com seu gabinete que o líder russo pode não ser um parceiro confiável. Trump disse: “Recebemos muita conversa fiada de Putin, para ser sincero. Ele sempre é cordial, mas isso acaba não significando nada.”

Além disso, Trump também alterou sua abordagem em relação ao apoio militar à Ucrânia. Ele reverteu uma pausa nas remessas de armas defensivas e, a princípio, deixou de afirmar que ambos os lados da guerra têm suas culpas, uma postura que sempre acompanhou suas críticas a Putin e que sugere que a situação é mais complexa. Nesta terça-feira, elogiou a coragem dos combatentes ucranianos, indicando que os investimentos dos Estados Unidos na defesa da Ucrânia não foram em vão.

Trump afirmou: “Os ucranianos, independentemente se você acha justo ou não o que gastamos, foram muito corajosos, porque alguém tinha que operar todo aquele equipamento”, referindo-se ao apoio militar recebido pelos ucranianos.

Apostar na própria imagem é uma marca do ex-presidente e sua atitude em relação à Rússia reflete essa inconstância. Apesar de algumas mudanças em seu discurso, ele ainda não aplicou pressão firme sobre Putin para um cessar-fogo, e muitos questionam se sua crítica é realmente um ponto de inflexão ou apenas uma estratégia para pressionar o presidente russo.

Em uma reunião recente, ele se esquivou de comprometer-se com novas sanções contra a Rússia, mesmo com o apoio de uma ampla maioria do Senado. Essa hesitação sugere que ele pode estar computando suas opções e ainda pode voltar a uma abordagem mais conciliadora.

Históricamente, Trump hesitou em criticar Putin. Sua única declaração forte contra a Rússia surgiu logo após a invasão da Ucrânia, quando chamou a invasão de “horrível”. No entanto, após críticas à sua postura amigável em relação a Putin, ele rapidamente voltou a ser mais ameno.

Agora, a questão é se essa mudança em sua retórica será duradoura. Há sinais de que Trump pode estar percebendo que seus objetivos na Ucrânia são irreconciliáveis com os de Putin. Ele sempre cobrou por um “vencedor” em suas negociações, mas a falta de compromisso de Putin em aceitar um acordo pacífico vai de encontro a essa expectativa.

Os comentários mais recentes de Trump também indicam frustração com a falta de progresso nas conversas com Putin. Um porta-voz do Departamento de Estado sugeriu que as declarações de Trump refletem um novo entendimento sobre a situação.

Além disso, eventos recentes, como um grande ataque de drones da Rússia à Ucrânia logo após a conversa entre os dois líderes, podem ter influenciado essa mudança de tom. As tensões políticas e a reputação de Trump também desempenham um papel importante, já que ele historicamente deu mais crédito a Putin do que outros líderes ocidentais.

A complexidade da guerra na Ucrânia não se resume a questões éticas, mas também envolve estratégias políticas. O tempo dirá se Trump irá manter essa nova postura ou se voltará a ser conciliador com Putin.