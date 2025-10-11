Pix de R$ 1 milhão é enviado a conta errada em MS

Recentemente, um empresário de Dourados, no Mato Grosso do Sul, passou por um verdadeiro sufoco. Ele acabou enviando R$ 1 milhão via Pix para a conta errada, e a situação deixou ele bem angustiado. O dinheiro foi parar nas mãos de um empresário em Corumbá, também no estado.

Assim que percebeu a confusão, o empresário correu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados para registrar um boletim de ocorrência. Ele explicou o ocorrido, e, rapidamente, a Polícia Civil começou a agir.

### Ação rápida e rastreamento eficiente

A equipe da Polícia Civil, com o suporte do Núcleo de Inteligência, logrou rastrear a transação e descobrir quem havia recebido o dinheiro. Para agilizar a situação, a delegacia de Corumbá foi acionada. Em menos de algumas horas, o empresário que recebeu o valor apareceu na delegacia, acompanhando um familiar.

Ele confirmou que o depósito foi um erro e, felizmente, não havia qualquer indício de má-fé. No dia seguinte, tudo se resolveu, pois o homem fez o estorno e devolveu os R$ 1 milhão ao dono original.

### Orientação à população

A Polícia Civil aproveitou a oportunidade para lembrar à população que, em casos parecidos, a rapidez na denúncia é crucial. Procurar as autoridades o quanto antes pode facilitar o rastreamento e aumentar as chances de recuperar valores que foram transferidos erroneamente. Isso é fundamental para garantir mais segurança nas transações financeiras do dia a dia.

Essa história serve como um lembrete de que, ao usar transferências eletrônicas, é sempre bom conferir os dados antes de finalizar a operação. Afinal, certas informações incríveis como estas sempre trazem aprendizado para todos nós.