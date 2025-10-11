Notícias

Pix de R$ 1 milhão é enviado a conta errada em MS

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Pix errado, empresário
Pix enviado por engano foi restituído. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Recentemente, um empresário de Dourados, no Mato Grosso do Sul, passou por um verdadeiro sufoco. Ele acabou enviando R$ 1 milhão via Pix para a conta errada, e a situação deixou ele bem angustiado. O dinheiro foi parar nas mãos de um empresário em Corumbá, também no estado.

Assim que percebeu a confusão, o empresário correu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados para registrar um boletim de ocorrência. Ele explicou o ocorrido, e, rapidamente, a Polícia Civil começou a agir.

### Ação rápida e rastreamento eficiente

A equipe da Polícia Civil, com o suporte do Núcleo de Inteligência, logrou rastrear a transação e descobrir quem havia recebido o dinheiro. Para agilizar a situação, a delegacia de Corumbá foi acionada. Em menos de algumas horas, o empresário que recebeu o valor apareceu na delegacia, acompanhando um familiar.

Ele confirmou que o depósito foi um erro e, felizmente, não havia qualquer indício de má-fé. No dia seguinte, tudo se resolveu, pois o homem fez o estorno e devolveu os R$ 1 milhão ao dono original.

### Orientação à população

A Polícia Civil aproveitou a oportunidade para lembrar à população que, em casos parecidos, a rapidez na denúncia é crucial. Procurar as autoridades o quanto antes pode facilitar o rastreamento e aumentar as chances de recuperar valores que foram transferidos erroneamente. Isso é fundamental para garantir mais segurança nas transações financeiras do dia a dia.

Essa história serve como um lembrete de que, ao usar transferências eletrônicas, é sempre bom conferir os dados antes de finalizar a operação. Afinal, certas informações incríveis como estas sempre trazem aprendizado para todos nós.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Vista aérea da barragem de Sobradinho evidenciando geração de energia e uso hídrico estratégico. (Imagem: Agência Sertão)Vista aérea da barragem de Sobradinho evidenciando geração de energia e uso hídrico estratégico. (Imagem: Agência Sertão)

Maior lago artificial do Brasil completa 50 anos e ainda gera energia

2 horas atrás
Homem segura bilhete premiado de loteria dentro de loja de conveniência em Nova Jersey.

Homem ganha loteria após divórcio e planeja usar prêmio de US$ 273 milhões

4 horas atrás
Um caso médico francês revelou que um homem viveu com 90% do cérebro humano ausente por causa de uma hidrocefalia, mas manteve consciência plena graças à neuroplasticidade, desafiando tudo o que se sabe sobre os limites da mente.

Homem descobre ter 90% do cérebro ausente após dor de cabeça

7 horas atrás
Maior complexo eólico e solar do mundo fica no RN, com 2,4 GW e 40 mil hectares, tornando o estado vitrine global das renováveis.

Brasil abriga maior complexo eólico e solar do mundo, com 2,4 GW

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo