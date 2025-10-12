Homem ganha loteria após divórcio e planeja usar prêmio de US$ 273 milhões

A loteria é, para muitos, uma chance de transformar a vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Mike Weirsky, um americano de 54 anos que mora em Phillipsburg, Nova Jersey. Recentemente, ele passou por um divórcio complicado e estava desempregado, quando, em um momento de esperança, decidiu comprar dois bilhetes da loteria. O que ele não esperava é que essa simples compra mudaria o rumo da sua vida.

Mike estava vivendo um dos momentos mais desafiadores de sua vida, se sentindo desanimado e com a autoestima lá embaixo. Assim que ele adquiriu os bilhetes, não tinha ideia de que sua sorte estava prestes a mudar drasticamente. Semana seguinte ao divórcio, ele se tornou um dos milionários mais falados dos Estados Unidos. O que começou como uma compra corriqueira se transformou em uma história que impressionou o mundo todo.

O bilhete esquecido e a honestidade que salvou milhões

Após comprar os bilhetes, Mike, distraído, deixou-os na loja. Alguns minutos depois, um cliente que estava na loja notou o esquecimento e, ao invés de se aproveitar da situação, devolveu os bilhetes aos funcionários. No dia seguinte, Mike percebeu que havia esquecido os comprovantes e voltou correndo para tentar recuperá-los. Por sorte e, principalmente, pela honestidade do desconhecido, ele conseguiu encontrar os bilhetes.

Poucas horas depois, a bomba caiu: Mike conferiu os números sorteados e ficou em estado de choque ao perceber que havia ganhado US$ 273 milhões, o que equivale a mais de R$ 1,4 bilhão. Sua vitória não só foi monumental em termos de dinheiro, mas a forma como quase perdeu tudo fez essa história ainda mais fascinante. “Eu estava lá embaixo e, de repente, do nada, estou aqui em cima”, comentou Mike, ainda surpreso com a reviravolta.

A gratidão tomou conta de Mike, que não se esqueceu da generosidade daquele homem. Ele se comprometeu a recompensar os funcionários da loja que cuidaram dos seus bilhetes e está em busca de localizar o homem que devolveu os comprovantes, para agradecer pessoalmente. “Quero dar algo a ele, mas quero manter isso entre nós”, disse.

O que ele pretende fazer com o prêmio bilionário

Depois da euforia inicial e de tantas entrevistas, Mike compartilhou seus planos para o prêmio. Diferente do que muitos imaginam sobre ganhadores de loteria, ele não sonha com luxo ou extravagâncias. Para ele, o mais importante é viver com tranquilidade e ajudar aqueles que o apoiaram em momentos difíceis.

Entre suas intenções, estão comprar uma casa, realizar investimentos a longo prazo e estabelecer um fundo pessoal que garanta sua segurança financeira. “Quero aproveitar, mas com sabedoria. Trabalei muito tempo sem nada e agora quero viver em paz”, revelou.

Esse evento aconteceu em 2019, mas a história de Mike Weirsky continua a ser lembrada como um dos mais impressionantes relatos da loteria. Ele nos ensina que a sorte pode surgir nos momentos inesperados e que, muitas vezes, a honestidade de uma pessoa pode mudar o destino de outra para sempre. Se aquele desconhecido não tivesse devolvido os bilhetes, a vida de Mike poderia ter tomado um rumo completamente diferente.