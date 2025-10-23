Cidade no Caribe Brasileiro é eleita o destino mais fotogênico do país

No oeste do Pará, apenas 37 km de Santarém, a charmosa Alter do Chão voltou a ser destaque nacional. Recentemente, ganhou fama como um dos destinos mais fotogênicos do Brasil, segundo relatos da Agência de Notícias do Ministério do Turismo.

Essa linda vila é um verdadeiro cartão-postal do ecoturismo amazônico, onde praias de água doce, florestas exuberantes e comunidades tradicionais se encontram em um cenário de tirar o fôlego. Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, Alter do Chão se destaca com suas areias claras que contrastam com o verde-azulado do rio Tapajós e áreas de vegetação preservada.

Você pode chegar lá com facilidade a partir do centro de Santarém, seguindo pela PA-457 (rodovia Everaldo Martins). O trajeto leva cerca de 45 minutos e já é uma ótima oportunidade para apreciar a paisagem.

O que explica o novo destaque

As imagens de Alter do Chão têm circulado em todo o Brasil e nas redes sociais. Essa visibilidade se soma a um histórico de prêmios e listas internacionais que já consagraram a vila como uma referência em praias fluviais no país.

Entre os pontos mais icônicos estão a Ilha do Amor, a Floresta Encantada e locais para observar o impressionante Encontro das Águas entre os rios Tapajós e Amazonas — passeios que ficam ainda mais populares durante a época da seca.

Guias de viagem e publicações especializadas confirmam esses atrativos como paradas imperdíveis.

Temporada de praias e melhor época

O período conhecido como verão amazônico, que vai de agosto a dezembro, é o melhor para visitar a região. Durante esses meses, o nível do Tapajós baixa, revelando bancos de areia que formam as praias de frente para a vila. A famosa Ilha do Amor se torna ainda mais acessível e exuberante.

Nos meses de cheia, parte dessas áreas pode ficar submersa, mudando o visual e a dinâmica dos passeios, algo que é bem descrito nos roteiros atualizados.

Natureza e cultura lado a lado

Além das praias, você pode explorar trilhas em meio à floresta, remadas em igarapés e visitas a lagoas de águas cristalinas. Os passeios frequentemente incluem paradas em comunidades ribeirinhas, onde é possível conhecer práticas de manejo, a culinária local e o rico artesanato de base florestal.

O turismo de base comunitária é um aspecto forte da região, promovendo conservação e geração de renda. Alter do Chão também é uma porta de entrada para áreas de preservação e experiências culturais com povos tradicionais.

Em determinados períodos, operadores locais oferecem a possibilidade de pernoitar em estruturas simples na mata, com deliciosas refeições à base de peixes, mandioca e frutas da região. Essa ligação entre a natureza e os modos de vida ribeirinhos promove um turismo responsável e sustentável.

Vozes locais e a força das redes

O secretário municipal de Turismo, Eliziário Bastos, comemorou o reconhecimento nacional que Alter do Chão recebeu. Ele ressaltou: “É um avanço para o nosso turismo e reforça o papel de Santarém no cenário nacional. Cada reconhecimento é uma conquista para nossa gente e para a Amazônia.”

A turismóloga Ediane Lavor também mencionou como as redes sociais foram decisivas para aumentar a visibilidade do destino. “As imagens de Alter do Chão correm o mundo. Nossas praias e tradições mostram a beleza da Amazônia paraense e atraem cada vez mais visitantes.”

Como chegar e circular

Se você está pensando em visitar, a melhor porta de entrada é Santarém, que recebe voos comerciais diretos de capitais como Belém, Brasília e até Manaus. As companhias aéreas costumam atualizar suas malhas com regularidade, então sempre há opções de voos.

Se preferir uma experiência mais autêntica, você pode viajar de barco a partir de Belém ou Manaus, desfrutando da beleza da Amazônia durante o trajeto.

Depois de chegar em Santarém, a viagem até Alter do Chão pela PA-457 leva menos de uma hora. Você encontrará várias opções de táxis, carros por aplicativo e vans que fazem esse percurso diariamente.

Ecoturismo com foco em preservação

Na região, o turismo é cuidadosamente planejado para equilibrar visitação e conservação. Documentos oficiais que tratam do turismo de base comunitária destacam Santarém como um dos municípios prioritários, ajudando a guiar políticas públicas e a promover práticas sustentáveis.

Em 2025, o município reafirmou sua posição nesse contexto, conforme registros da prefeitura. O controle de embarcações e o incentivo ao Cadastur são algumas das ações que buscam minimizar impactos e distribuir os benefícios econômicos de forma mais igualitária.

Os visitantes são sempre orientados a respeito de boas práticas: recolher resíduos, respeitar áreas de uso comunitário e escolher serviços regularizados são algumas das recomendações.

Roteiros essenciais

Se esta é sua primeira visita, não deixe de explorar a Ilha do Amor, as águas encantadas do Lago Verde e as remadas na Floresta Encantada. Dependendo do nível do rio, você pode estender seu passeio até a Ponta do Cururu ao entardecer e tirar fotos do visual incrível do encontro dos rios.

A gastronomia local é outro atrativo, com deliciosos peixes amazônicos, farinhas de mandioca variadas e frutas nativas. Você também encontrará artesanato feito de fibras e sementes em feiras e lojas comunitárias, onde a renda vai direto para as mãos dos produtores.

Alter do Chão é, sem dúvida, um destino que mescla beleza natural e rica cultura. As interações entre as comunidades, a natureza e os serviços turísticos criam uma experiência autêntica e única para aqueles que desejam conhecer a Amazônia paraense.