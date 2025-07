PewDiePie e sua influência no YouTube: a trajetória do youtuber sueco

Quando falamos de youtubers, um nome logo vem à mente: PewDiePie. Por trás desse pseudônimo está Felix Kjellberg, um criador de conteúdo sueco que conseguiu transformar vídeos de games em arte e diversão. Ele não só conquistou milhões, mas também redefiniu o que significa ser uma celebridade na era digital. Sua história é marcada por recordes, polêmicas e uma incrível habilidade de se reinventar, inspirando novos criadores até hoje.

O início: um universitário e seu amor por games de terror

A trajetória de PewDiePie começou lá em 2010, quando Felix ainda era um estudante em Gotemburgo, na Suécia. No entanto, o que realmente o movia não eram as aulas, mas a vontade de gravar suas jogatinas. Ele decidiu deixar a faculdade para se dedicar ao seu hobby de gravar vídeos jogando.

Com um jeito autêntico e sem roteiros, seus vídeos no estilo “Let’s Play” rapidamente ganharam popularidade. As reações sinceras a jogos de terror, como Amnesia, e suas aventuras em Minecraft logo criaram uma conexão real com o público. Felix se tornou um amigo para os seus espectadores, carinhosamente chamados de “Bros”.

As conquistas e as cifras de um fenômeno

O que começou como um simples passatempo virou um verdadeiro império. PewDiePie alcançou marcos impressionantes na plataforma, quebrando recordes que pareciam impossíveis.

100 milhões de inscritos: Em 2019, ele se tornou o primeiro criador individual a alcançar essa marca histórica, algo celebrado mundialmente.

Fortuna milionária: Seu sucesso se reflete em números expressivos. Hoje, estima-se que a fortuna de Felix ultrapasse os 40 milhões de dólares , com ganhos anuais que vão além de 10 milhões, vindos de anúncios, parcerias e produtos.

Além dos games: Ele também se aventurou na música, lançando clipes successivos como “Bitch Lasagna” e até criando jogos como Tuber Simulator.

A vida no Japão: longe dos holofotes

Apesar da fama estrondosa, Felix sempre buscou uma vida mais discreta. Em 2022, ele se mudou para o Japão com sua esposa, Marzia Kjellberg, realizando um sonho antigo. Hoje, o casal divide um pouco da sua rotina tranquila em vlogs, mostrando um lado mais pessoal e maduro.

Recentemente pai do seu primeiro filho, Björn, nascido em 2023, PewDiePie tem focado em um conteúdo mais íntimo, compartilhando suas experiências culturais e aventuras em família, longe dos holofotes e da rivalidade frenética que marcaram seus primeiros anos na plataforma.

O legado de PewDiePie

Não dá para negar a influência de PewDiePie no YouTube. Ele não só popularizou o formato de gameplay, mas também ajudou a moldar a cultura dos memes e o estilo de humor que dominou a internet por mais de uma década.

Sua famosa “rivalidade” com o canal indiano T-Series gerou um dos maiores movimentos orgânicos da história da plataforma: a campanha “Subscribe to PewDiePie”. Ele inspirou uma nova geração de criadores, incluindo grandes nomes como MrBeast, que o considera uma referência imprescindível.

PewDiePie demonstrou que é possível construir um império com autenticidade, se firmando como um dos grandes ícones da cultura digital.