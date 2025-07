Pesquisa revela novo caminho para aumentar a longevidade

A busca por um envelhecimento saudável é um assunto que interessa a muitos, cada vez mais preocupado em encontrar maneiras de viver bem e por mais tempo. O que pode surpreender é que alcançar esse objetivo pode ser mais simples do que se imagina. Um estudo liderado pelo cardiologista Eric Topol, fundador do Scripps Research, trouxe à tona algumas revelações interessantes.

Topol e sua equipe analisaram o genoma de 1,4 mil idosos que estavam em ótimas condições de saúde, mesmo com a idade avançada. O que descobriram foi bastante inspirador. No livro Super Agers: an evidence-based approach to longevity (ou “Os super-velhos: uma abordagem da longevidade baseada em evidências”, em tradução livre), ele destaca que a maioria dos participantes tinha um sistema imunológico reforçado, o que foi crucial para um envelhecimento saudável.

Essa descoberta revela que cuidar do sistema imunológico é fundamental para quem busca longevidade. Essa ação pode até ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares.

Boas práticas para viver por mais tempo

Entendendo a importância do sistema imunológico, é essencial adotar práticas que o fortaleçam. A primeira dica está na alimentação. Uma dieta equilibrada composta por grãos, legumes, verduras e frutas, além de carnes magras, pode fazer toda a diferença, segundo Eric Topol.

Ele também sugere que se reduza o consumo de laticínios e, sempre que possível, evite alimentos ultraprocessados. Essas mudanças são simples, mas podem ter um impacto significativo na saúde.

Outra dica valiosa é manter-se ativo. Exercícios físicos regulares, especialmente treinos de força, são fundamentais para garantir uma boa saúde no dia a dia. E não podemos esquecer da importância de boas noites de sono — elas são necessárias para que o corpo se recupere e funcione bem.

Por fim, cuidar do bem-estar mental também é crucial. Cultivar boas relações e incorporar práticas relaxantes na rotina pode realmente fazer toda a diferença. Afinal, viver bem é um conjunto de escolhas que abrange tanto o corpo quanto a mente.