Leitura na terceira idade: descubra como fortalecer o cérebro

Com o passar do tempo, é natural que nossa memória, atenção e velocidade de raciocínio sofram algumas mudanças. Isso acontece com todos nós, mas a boa notícia é que existem hábitos simples que podem deixar nosso cérebro mais afiado. Um deles é a leitura. E quem diria que pegar um livro poderia ser tão benéfico? Vamos explorar como isso pode fazer a diferença, principalmente na terceira idade.

A Teresa Martins Kobayashi, que coordena o curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, destaca a leitura como um excelente exercício mental. Ler envolve várias áreas do cérebro — desde a linguagem até a memória. É como um treino que mantém nossas conexões neurais em atividade. Afinal, quem não gosta de mergulhar em uma boa história ou aprender algo novo enquanto está no sofá?

E não se preocupe! Não precisa escolher um tipo de leitura específico. O importante é que você encontre o que gosta. Pode ser um romance, um jornal ou quem sabe um conteúdo digital. O segredo está na regularidade e no prazer que as palavras proporcionam.

Como criar ou retomar o hábito da leitura na terceira idade

Se você quer começar ou recomeçar esse hábito, a dica é simples: comece devagar. Escolha textos mais leves e faça isso em períodos curtos. Com o tempo, vai ampliando o tempo de leitura. E ah, procurar um lugar confortável e bem iluminado faz toda a diferença. Ah, e não esqueça de usar uma letra ampliada se precisar, isso pode facilitar bastante!

Incorporar a leitura na sua rotina é uma forma acessível de manter o cérebro ativo. Juntamente com outras práticas, como exercícios físicos e uma alimentação equilibrada, esse hábito pode proporcionar um envelhecimento mais saudável e feliz.

Benefícios da leitura na terceira idade

Vamos conhecer alguns benefícios incríveis que a leitura pode trazer:

1. Estimula a memória e a atenção

Ao ler, nosso cérebro precisa acompanhar histórias, memorizar informações e interpretar textos. Esse esforço ajuda a fortalecer a memória e a atenção, essenciais no dia a dia.

2. Pode contribuir para retardar o declínio cognitivo

Manter a mente ativa com leitura e outras atividades intelectuais está ligado a uma redução no risco de compromissos cognitivos. E claro, os efeitos podem variar de acordo com cada pessoa, mas a leitura deve ser vista como parte de um conjunto de hábitos saudáveis.

3. Reduz o estresse e a ansiedade

Nada como se distrair com um bom livro, né? A leitura tem esse poder relaxante, ajudando a aliviar as tensões do dia a dia.

4. Favorece a socialização

Participar de clubes de leitura ou até mesmo conversar sobre livros é uma ótima forma de se conectar com outras pessoas. E isso é super importante para a saúde mental!

5. Amplia repertório e autonomia

Pegar um livro novo é entrar em um mundo diferente e, com isso, aumentar nosso repertório e nossa autonomia. Isso nos faz participar mais ativamente da vida.

E assim, com alguns minutos de leitura, você pode fazer muito mais pelo seu bem-estar. Afinal, uma mente saudável é um dos maiores tesouros que podemos ter!