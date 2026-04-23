Batata-doce: conheça 5 maneiras de aproveitar seus benefícios

A batata-doce é um tubérculo muito querido no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Seu sabor adocicado e a textura macia a tornam uma opção bastante interessante na alimentação. Além disso, ela traz um baita valor nutricional. Cheia de carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce garante uma energia que se libera devagar, ajudando a manter a fome sob controle.

Esse ingrediente é super versátil e fácil de incorporar no dia a dia. Se você achava que ela estava apenas no cardápio dos fitness, pense novamente! Dá para prepará-la de mil maneiras: cozida, assada, em purês, sopas e até em sobremesas. Quem não ama uma boa receita que une sabor e saúde?

Ajuda a evitar picos de açúcar no organismo

Uma das grandes vantagens da batata-doce é sua qualidade como carboidrato. Diferente de pães e massas brancas, que podem fazer a gente sentir aqueles picos de açúcar, a batata-doce digere mais lentamente. Isso significa que a glicose é liberada aos poucos na corrente sanguínea. Para quem se preocupa com resistência insulínica e diabetes tipo 2, essa é uma boa notícia. O Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, destaca que a batata-doce, dependendo do jeito que for preparada, tem um índice glicêmico que fica entre baixo e moderado, o que é um ótimo perfil para a saúde.

Favorece a saúde do intestino

E tem mais: as fibras da batata-doce ajudam a manter a microbiota intestinal em equilíbrio. Para quem não sabe, essa microbiota é essencial para o nosso bem-estar geral. Uma boa saúde intestinal se reflete na imunidade e até na nossa disposição. O Dr. Durval reforça que a batata-doce é um alimento funcional, ou seja, além de nutrir, ela também traz benefícios adicionais para o organismo.

Como consumir a batata-doce

Para tirar proveito de tudo que a batata-doce pode oferecer, como você prepara e combina ela no prato faz toda a diferença. Aqui vão algumas dicas para você se deliciar e ainda cuidar da saúde:

Prefira cozida ou assada: Esses métodos ajudam a preservar os nutrientes e evitam a adição desnecessária de gordura das frituras. Mantenha a casca: Ela é rica em fibras que ajudam no controle glicêmico e na saúde do intestino. Evite frituras e ultraprocessados: Esses métodos de preparo fazem com que a batata-doce perca boa parte de suas qualidades nutricionais e ainda aumentam as calorias. Combine com proteínas e gorduras boas: Incluir alimentos como ovo, frango, azeite ou oleaginosas pode diminuir ainda mais o impacto glicêmico dela. Não exagere na quantidade: Mesmo sendo saudável, a batata-doce é rica em carboidratos. O ideal é comer de 80 a 150 gramas por refeição, o que equivale a uma unidade média.

Com essas dicas, você pode ter certeza de que a batata-doce vai conquistar ainda mais o seu coração e paladar. É sempre bom lembrar que ser consciente e equilibrado nas escolhas alimentares faz muita diferença na saúde e no bem-estar.