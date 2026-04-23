Dia de São Jorge: descubra como celebrar com saúde

O Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril, é um verdadeiro espetáculo no Rio de Janeiro. É um dia em que a fé se encontra com a tradição, e claro, com aquela irresistível feijoada que todo mundo ama. Porém, é possível curtir essas delícias sem exageros, mantendo a saúde em dia.

A professora Patrícia Souza, especialista em nutrição da Universidade Veiga de Almeida, dá algumas dicas sobre como fazer escolhas melhores sem perder o gosto. Ela enfatiza que a alimentação é uma parte importante da cultura, e que podemos fazer pequenas alterações para deixar a celebração ainda mais saudável.

Transformando a feijoada em um prato mais leve

Muita gente pensa que feijoada vem com um pacotão de calorias e gordura. Mas, segundo a Patrícia, dá para adaptar sim! O segredo está na escolha das carnes. “Reduzir a quantidade de embutidos como linguiça, paio e bacon e optar por cortes magros, como carne-seca, faz toda a diferença”, explica.

Você também pode tirar um pouco do sal e da gordura das carnes salgadas. Uma dica boa é deixar de molho na geladeira durante a noite, trocando a água algumas vezes, e depois escaldar as carnes. Assim, dá para eliminar um pouco do peso na gordura.

Acompanhamentos que fazem a diferença

Enquanto a feijoada é bem pesada, os acompanhamentos podem ajudar a equilibrar a refeição. A couve, por exemplo, não é só bonita no prato; ela é rica em fibras, que ajudam a dar aquela sensação de saciedade e a facilitar a digestão. E não esqueça da laranja! Com a vitamina C, ela ajuda o corpo a absorver melhor o ferro do feijão.

Mas, atenção: as quantidades contam muito! Aposte em pratos que tenham um pouco de tudo, especialmente os vegetais. É um jeito simples de manter o equilíbrio.

A água é sua amiga!

Feriado costuma ser sinônimo de excessos, né? Então, fique de olho em como você se hidrata! A Patrícia recomenda não ficar muito tempo em jejum antes da feijoada e alternar a bebida alcoólica com água. Na verdade, manter o corpo hidratado ajuda no processo de digestão e evita desconfortos.

Alimentação: um ato de amor

Mais do que só suprir necessidades, comer é um momento de conectar-se com as pessoas ao nosso redor. O Dia de São Jorge é uma data que representa fé e união. “Aproveitar a refeição com atenção, valorizando os alimentos e o convívio é uma forma de cuidar de si mesmo e dos seus”, afirma a especialista.

E um ponto importante: relaxa! Desde que você mantenha um padrão equilibrado, um dia mais indulgente não vai fazer mal. O que realmente conta é como você se alimenta ao longo do tempo!

Como celebrar um Dia de São Jorge mais saudável

Aqui vão várias dicas para ajudar a deixar sua celebração mais equilibrada:

– Escolha carnes magras e diminua os embutidos na feijoada.

– Retire o excesso de gordura das carnes.

– Inclua sempre couve e laranja no seu prato.

– Controle as porções e evite repetir.

– Mantenha-se hidratado durante o dia.

– Modere o consumo de bebidas alcoólicas.

– Comece com uma saladinha verde antes da feijoada.

– Não faça compensações drásticas antes ou depois da refeição.

No dia seguinte

Se você exagerou, sem estresse! É só retomar sua rotina normal sem radicalismos. No dia seguinte, a dica é priorizar alimentos mais leves, como frutas e verduras, e continuar bebendo água.

É fácil aproveitar a tradição sem abrir mão da saúde. Com essas dicas, dá para celebrar o Dia de São Jorge de uma forma deliciosa e leve!