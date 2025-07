Perú resgata 133 peças de seu patrimônio arqueológico nos EUA

O Peru celebrou recentemente a devolução de 133 peças de seu patrimônio cultural, incluindo um altar barroco da região de Cusco e uma máscara ritual da cultura Lambayeque. Essas peças foram retornadas por países como Estados Unidos e Bélgica, resultado de esforços diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores do Peru e da colaboração de museus e colecionadores privados.

As peças recuperadas são exemplos importantes de arte prehispânica e colonial. Elas estavam fora do país, expostas ou armazenadas de forma ilegal. A entrega oficial das obras ocorreu no Palácio de Torre Tagle, onde o governo peruano destacou a importância de proteger seu patrimônio cultural e de combater o tráfico ilícito de objetos artísticos.

Após a devolução, o Ministério das Relações Exteriores passou os bens para o Ministério da Cultura, que será responsável por sua preservação, registro e divulgação ao público. As autoridades peruanas reafirmaram seu comprometimento em defender o patrimônio cultural do país e em agir em conjunto com a comunidade internacional para enfrentar o tráfico de objetos históricos.

Essa devolução é um passo significativo na valorização da cultura peruana e na preservação de sua história, mostrando também a importância da cooperação internacional na proteção do patrimônio cultural.