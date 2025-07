Classificação e genética do rebanho brasileiro explicadas

A diversidade do rebanho bovino no mundo permite uma classificação das raças em grupos que têm características distintas, tanto para a produção de carne quanto para a de leite. Essa compreensão é essencial para os pecuaristas que desejam otimizar sua produção e tomar decisões mais eficazes na fazenda.

A Embrapa Gado de Corte propõe uma divisão das raças bovinas em quatro categorias principais: taurinas, taurinas adaptadas, zebuínas e compostas.

Raças Taurinas (Bos taurus)

As raças taurinas têm origem na Europa e são divididas em três subgrupos com diferenças no tamanho e na produção.

Raças Britânicas: São menores, pesando entre 420 kg e 450 kg. Destacam-se pela carne macia e suculenta, além de serem precoces no ganho de peso. Raças dos Países Baixos e Ilhas Britânicas: Um pouco maiores, pesando de 450 kg a 500 kg. Nas raças leiteiras desse grupo, os chifres são geralmente curtos. Raças Continentais: Com um porte maior, atingem entre 540 kg e 610 kg. A carne é mais abundante, mas esses animais são mais lentos para amadurecer e ganhar peso. Exemplos incluem a blonde d’aquitaine, charolês, chianina e limousin.

Raças Taurinas Adaptadas

Essas raças são originárias de taurinos, mas se adaptaram ao clima tropical brasileiro. Elas são vantajosas por combinar a qualidade da carne do Bos taurus com a resistência necessária para os climas quentes e úmidos.

Raças Crioulas : Originadas de animais trazidos por colonizadores. Exemplos no Brasil são caracu, curraleiro e pantaneiro.

: Originadas de animais trazidos por colonizadores. Exemplos no Brasil são caracu, curraleiro e pantaneiro. Raças Africana: Como a n’dama, que também demonstram resistência ao clima tropical.

Raças Zebuínas (Bos indicus)

As raças zebuínas no Brasil pesam entre 460 kg e 500 kg. Elas apresentam características como maior tolerância ao calor e resistência a parasitas, o que as torna ideais para as condições do país. Embora possam ter menor desenvolvimento muscular e uma textura de carne variável, essa adaptabilidade é uma importante vantagem. Exemplos incluem nelore, guzerá e gir.

Raças Compostas ou Sintéticas

Essas raças resultam do cruzamento planejado entre Bos taurus e Bos indicus. O objetivo é combinar a rusticidade e adaptabilidade das raças zebuínas com a produção e qualidade das taurinas.

Exemplos de Raças Compostas : Santa Gertrudis (5/8 shorthorn e 3/8 brahman) Braford (5/8 hereford e 3/8 zebu) Brangus (5/8 angus e 3/8 zebu)

:

A classificação das raças bovinas ajuda os pecuaristas a entender a diversidade genética do rebanho e selecionar as raças que melhor se adaptam às suas necessidades de produção, contribuindo assim para a eficiência no campo.