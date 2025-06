Personagens de Êta Mundo Bom retornam na nova novela

Estreia de Êta Mundo Melhor Trará Personagens Icônicos de Êta Mundo Bom

A nova novela da TV Globo, Êta Mundo Melhor, promete trazer de volta personagens conhecidos do público. A trama, que será exibida a partir desta segunda-feira (30) às 18h25, marca o retorno de Sérgio Guizé como Candinho, um dos protagonistas que já conquistou a audiência em Êta Mundo Bom, exibida em 2016.

O autor Walcyr Carrasco, em parceria com Mauro Wilson, destaca que Êta Mundo Melhor não é uma continuação, mas sim uma nova história que gira em torno dos mesmos personagens. O enredo irá acompanhar Candinho em uma nova fase de sua vida, onde agora ele busca seu filho, diferente da primeira novela em que ele estava à procura da mãe.

Além de Candinho, outros personagens lendários de Êta Mundo Bom também estarão presentes. Alguns deles são:

Sandra (Flávia Alessandra) : A vilã da trama, que terminou presa na novela anterior, aparecerá em poucos capítulos e vai morrer logo após uma fuga da prisão.

: A vilã da trama, que terminou presa na novela anterior, aparecerá em poucos capítulos e vai morrer logo após uma fuga da prisão. Ernesto (Eriberto Leão) : Outro vilão, responsável pelo sequestro do filho de Candinho com Filomena (Débora Nascimento).

: Outro vilão, responsável pelo sequestro do filho de Candinho com Filomena (Débora Nascimento). Celso (Rainer Cadete): Ele será o responsável por manter o filho de Candinho em um orfanato.

Maria, interpretada por Bianca Bin, também retorna, mas com uma participação breve, pois sua personagem morrerá em um acidente no início da novela. O núcleo do sítio Dom Pedro II, que já era conhecido na primeira trama, também estará de volta, com os personagens Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

Outros residentes do sítio, como Quincas (Miguel Rômulo), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e Manoela (Dhu Moraes), também serão parte da nova história. Um destaque será a personagem Dita (Jennifer Nascimento), que passou de coadjuvante em Êta Mundo Bom para protagonista em Êta Mundo Melhor, sendo par romântico de Candinho.

Outros personagens como Araújo (Flávio Tolezani), Olga (Maria Carol Rebello), Olímpia (Rosane Gofman), Lauro (Marcelo Argenta), Tobias (Cleiton Morais) e Quitéria (Kênia Costa) também estão confirmados na nova produção.

Com um elenco repleto de caras conhecidas e novas histórias para contar, Êta Mundo Melhor promete conquistar o coração dos brasileiros novamente, dando continuidade ao legado de sua antecessora.