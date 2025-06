CPTM altera operação no fim de semana devido a obras

Os passageiros da CPTM devem ficar atentos às mudanças que ocorrerão nos horários de operação durante o fim de semana, nos dias 28 e 29 de outubro, devido a obras de melhorias na linha férrea.

No sábado, 28 de outubro, as linhas 11-Coral e 12-Safira terão alterações. Na Linha 11-Coral, as estações Suzano e Brás Cubas terão o embarque e desembarque realizados exclusivamente pela plataforma 1, das 22h até o fim das operações do dia. Já na Linha 12-Safira, as estações Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista também usarão a plataforma 1 para embarque e desembarque, mas apenas das 23h até o fim da operação desse dia. Essas mudanças são necessárias para a manutenção da rede aérea.

No domingo, 29 de outubro, as mudanças continuam. Na Linha 10-Turquesa, as estações Ribeirão Pires e Guapituba terão embarque e desembarque pela plataforma 1, entre 4h e 6h. Na Estação Mauá, os passageiros deverão usar a plataforma 3. Essas mudanças visam a manutenção das máquinas de chaves. Mais tarde, entre 9h e 13h, nas estações Baltazar Fidélis e Franco da Rocha, os passageiros embarcarão e desembarcarão pela plataforma 2 por conta de inspeções na rede aérea. Das 9h às 15h, a Estação Guapituba também realizará operações na plataforma 2, devido a serviços de poda de árvores. Além disso, entre 9h e 17h, a Estação Ribeirão Pires usará a plataforma 2 e a estação Botujuru terá embarque pela plataforma 1, para substituição de dormentes.

A Linha 11-Coral seguirá com alterações durante todo o domingo. Nas estações Guaianases e Antonio Gianetti Neto, o embarque e desembarque ocorrerão pela plataforma 2. Na estação Mogi das Cruzes, os passageiros usarão a plataforma 5. Essas mudanças são parte dos serviços para substituir dormentes, isoladores de console e garras giratórias. Durante esse período, na Linha 12-Safira, os passageiros das estações Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista também deverão embarcar pela plataforma 1, novamente para a manutenção da rede aérea.

Além disso, no domingo, o Expresso Aeroporto terá todas as operações concentradas na Estação da Luz entre 7h e 18h. Todos os passageiros sairão e chegarão nessa estação devido a obras de infraestrutura.

A CPTM disponibilizará colaboradores para ajudar os passageiros durante esse período de mudanças. As informações sobre as alterações estão sendo comunicadas através de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização nas estações. Os passageiros também podem acompanhar as atualizações pelas redes sociais da CPTM e tirar dúvidas pelo contato da Central de Relacionamento ou via WhatsApp.

A CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, transporta cerca de 1,6 milhão de passageiros diariamente, com trens que percorrem aproximadamente 65 mil km, o que equivale a uma volta e meia ao redor da Terra. As cinco linhas da CPTM têm uma extensão total de 196 km, com 95 km em São Paulo, atendendo 18 municípios.