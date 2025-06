Gaby Cabrini pode trocar SBT por programa na Band

A saída inesperada de Catia Fonseca do programa “Melhor da Tarde”, exibido na Band, pegou a direção da emissora de surpresa. Mesmo com esse impacto inicial, a Band rapidamente tomou providências para garantir a continuidade do programa, além de anunciar novos investimentos com o objetivo de fortalecer sua programação.

Logo após a saída de Catia, Pâmela Lucciola assumiu a apresentação do programa. Ela deve seguir como uma das apresentadoras fixas na nova fase da atração. A emissora planeja adotar um formato de múltiplos apresentadores, semelhante ao programa “Mulheres”, da TV Gazeta, para trazer mais dinamismo e diversidade de vozes ao horário das 14h30, em que o programa vai ao ar de segunda a sexta. A estratégia visa aumentar a audiência, especialmente para melhorar a performance do programa “Brasil Urgente”, apresentado por José Luiz Datena, que vem a seguir.

Entre os nomes cotados para integrar o novo time de apresentadores está Gaby Cabrini, que atualmente trabalha no SBT. A expectativa sobre sua possível vinda para a Band tem sido tema de especulação nos bastidores. Além disso, o jornalista Felipeh Campos, também do SBT, é quase certo na nova versão do “Melhor da Tarde”.

Essa movimentação não passou despercebida por outros apresentadores do SBT. Durante uma recente edição do programa “Fofocalizando”, Leo Dias fez um apelo ao vivo para que Gaby não deixasse a emissora. Gaby, por sua vez, ficou visivelmente constrangida e optou por não comentar o assunto.

Embora já tenha alcançado uma posição consolidada na grade da Band, o “Melhor da Tarde” enfrenta dificuldades em termos de audiência. Os dados mais recentes mostram que o programa oscila em torno de 1 ponto de ibope, frequentemente ficando atrás de outras atrações, como “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. Em algumas ocasiões, o programa até empata tecnicamente com produções da TV Gazeta.

Diante desse cenário desafiador, a Band aposta na reformulação do programa como uma forma de reverter os números baixos e atrair um público mais fiel para a faixa vespertina.