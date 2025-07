Perda de 3 bilhões de aves ameaça 500 espécies no planeta

A extinção de aves avança: conheça as causas, as soluções práticas e por que 250 espécies já dependem de ações urgentes

A situação das aves no mundo está se tornando alarmante. Um estudo recém-publicado aponta que até 2125, mais de 500 espécies podem estar à beira da extinção. Isso é surpreendente, considerando que o número é três vezes maior que todas as perdas registradas desde 1500. E embora possa parecer algo longe da nossa realidade, já percebemos as consequências em florestas e áreas costeiras. Os principais vilões dessa história são as mudanças climáticas, a destruição dos habitats e a caça. Mesmo com um controle maior das ações humanas, cerca de 250 espécies estão em perigo crítico e precisam de ajuda imediata.

Quais são as aves mais vulneráveis à extinção?

Quando os pesquisadores analisaram essas espécies, perceberam um padrão preocupante: as aves de grande porte estão entre as mais ameaçadas. Isso se deve à sua exposição à caça e ao estresse causado pelas mudanças no clima. Outras aves com asas largas, que precisam de grandes áreas para se deslocar e encontrar comida, também enfrentam desafios, à medida que florestas são substituídas por plantações e urbanizações. Essa não é apenas uma questão numérica; é uma questão de equilíbrio ecológico. Muitas dessas aves têm papéis essenciais, como controlar pragas e polinizar plantas. Exemplos de espécies em risco incluem o calau-de-capacete, o pássaro-sol-de-barriga-amarela e o pássaro-guarda-chuva-de-pescoço-nu, todas com populações em queda significativa.

Além da conservação tradicional: intervenções urgentes

Aqui vem um dado chocante: mesmo se eliminássemos todas as ameaças como desmatamento e caça, cerca de 250 espécies ainda estariam em risco. Algumas já estão com populações tão pequenas que precisam de programas especiais, como a reprodução em cativeiro e a restauração de seus habitats, para sobreviver. Kerry Stewart, que liderou o estudo, enfatiza que reduzir os impactos humanos não é suficiente para salvar essas aves. Precisamos de estratégias de recuperação que incluam manejo ativo e restauração dos ambientes naturais.

Territórios em colapso: entre ondas e fronteiras protegidas

As aves marinhas estão em estado crítico, com cerca de 12% delas podendo desaparecer até 2100. As mudanças climáticas, junto a fatores como a pesca predatória e a poluição, estão afetando seus voos e migrações. O problema não é restrito a áreas remotas; nos Estados Unidos e no Canadá, 75% das espécies monitoradas enfrentaram queda populacional de 2007 a 2021, mesmo nas regiões tradicionalmente protegidas. Além disso, um relatório anterior indicou que quase 3 bilhões de aves desapareceram desde 1970. Isso levanta dúvidas sobre a eficácia das estratégias de conservação atuais e mostra a urgência de ações mais robustas.

Prioridades na distribuição de recursos ambientais

Preservar a biodiversidade vai além de apenas contabilizar espécies. É vital manter a diversidade funcional — a variedade de formas, comportamentos e papéis ecológicos que sustentam os ecossistemas. O estudo sugere que ao salvar 100 das espécies mais raras, podemos conservar até 68% da diversidade de aves do planeta. Manuela Gonzalez-Suarez explica bem: “Parar ameaças não basta. Algumas aves, especialmente as mais raras, exigem ações adicionais. Priorizar essas espécies pode oferecer um retorno significativo em biodiversidade.”

A situação exige atenção: a extinção de aves traz consequências que vão além da beleza e diversidade. Isso impacta funções ecológicas essenciais, como polinização e controle de pragas. Portanto, focar na preservação da diversidade funcional é fundamental para manter os sistemas naturais equilibrados.

Salvando espécies: a urgência de medidas concretas

Um exemplo de sucesso é o condor-da-califórnia, que foi declarado extinto na natureza em 1987 mas hoje possui cerca de 350 indivíduos soltos graças a esforços de recuperação. No Reino Unido, a garça-barbuda está voltando a aparecer em ambientes restaurados, com o maior número de machos registrados em 200 anos. Porém, o cenário na América do Norte não é animador: aproximadamente 75% das 495 espécies locais apresentaram declínio entre 2007 e 2021.

Para enfrentar essa crise, algumas ações simples, mas importantes, precisam ser priorizadas:

Expandir áreas protegidas e reduzir a caça e o desmatamento.

Implementar programas de reprodução e restauração para espécies em colapso.

Proteger zonas críticas, como florestas e corredores migratórios.

Envolver a sociedade em monitoramento, com ferramentas como o eBird, que auxiliam na tomada de decisões.

Comunicar resultados de forma clara para estimular apoio popular e pressão política.

Alocar recursos priorizando espécies em risco.

Estamos vivendo um momento decisivo para as aves do mundo. Fazer algo a respeito é fundamental e requer ações concretas e coletivas. Cada passo dado agora pode fazer a diferença para a sobrevivência dessas espécies tão importantes.