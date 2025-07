Menino de 12 anos é encontrado morto na Inglaterra

Um menino de 12 anos morreu após participar de um desafio perigoso conhecido como “desafio do apagão”, que se tornou popular no TikTok. Essa prática envolve sufocar-se intencionalmente para tentar sentir euforia ou desmaiar, levando a sérios riscos à saúde, incluindo a morte. O caso ocorreu em Castleford, na Inglaterra, na sexta-feira, 27 de junho. Os detalhes foram compartilhados pelos familiares do garoto, que iniciaram uma campanha no site GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral e apoio psicológico.

A polícia de West Yorkshire recebeu um chamado de emergência às 18h06 sobre uma criança em risco. Quando os agentes chegaram, encontraram o menino desacordado e o levaram para o hospital, onde sua morte foi confirmada. O legista da cidade iniciou uma investigação para entender melhor o que ocorreu, mas até o momento não há indícios de crime.

A campanha no GoFundMe foi criada por Agnieska Czerniejewska, que descreveu o menino, identificado apenas como Sebastian, como uma criança sorridente, gentil e cheia de vida. Na publicação, ela enfatizou o amor dos pais, que sempre buscaram proporcionar uma infância segura e feliz. “A perda de Sebastian é uma tragédia indescritível”, disse ela. Agnieska ainda fez um apelo para que outros pais acompanhem a vida online de seus filhos, alertando sobre os perigos da internet.

Até agora, a campanha já arrecadou mais de 7.344 euros, o que equivale a cerca de R$ 47,2 mil, com 375 doações registradas.

Infelizmente, o caso de Sebastian não é isolado. Em 2022, um jornal britânico noticiou que pelo menos 20 mortes em 18 meses estavam relacionadas ao “desafio do apagão”, sendo que 15 das vítimas tinham 12 anos ou menos. Neste ano, os pais de quatro adolescentes britânicos que perderam a vida por conta do mesmo desafio processaram o TikTok nos Estados Unidos, responsabilizando a rede social pelas mortes.

O processo afirma que o algoritmo do TikTok teria direcionado conteúdos perigosos para essas crianças, visando aumentar o tempo que elas passavam na plataforma e, consequentemente, as receitas geradas. O caso está sendo acompanhado pelo Centro de Advocacia para Vítimas de Mídias Sociais, que representa as famílias.

Em resposta às preocupações, o TikTok afirmou que bloqueia a busca por vídeos e hashtags relacionadas ao “desafio do apagão” desde 2020. A empresa também declarou que proíbe desafios perigosos e que remove rapidamente conteúdos desse tipo. Além disso, quando usuários tentam acessar esses desafios, são redirecionados para uma página com informações de segurança.