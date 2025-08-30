Pedro Franceschi é o único self-made entre os 10 mais ricos do Brasil

Pedro Franceschi é um nome que vem ganhando destaque no Brasil, e não é à toa. Com apenas 28 anos, ele se tornou um dos bilionários mais jovens do país, sendo o único da lista da Forbes que fez sua fortuna sem herdar nada. Seu patrimônio é estimado em R$ 3,3 bilhões, resultado de muito trabalho e inovação.

Nascido em uma família comum, Pedro se destacou desde cedo. Enquanto muitos de seus colegas tiveram a sorte de herdar grandes fortunas, ele construiu a sua a partir de uma paixão por tecnologia. Pedro é cofundador e CEO da fintech Brex, que, hoje, atende mais de 30 mil empresas ao redor do mundo. A Brex, criada em 2017 no Vale do Silício, desenvolve cartões corporativos e ferramentas de gestão financeira com o uso de inteligência artificial.

### A História de Pedro Franceschi

Desde pequeno, Pedro Franceschi mostrou um talento especial para a tecnologia. Começou a programar aos seis anos, e já aos 11, estava desbloqueando iPhones e vendendo seus serviços. Com apenas 13 anos, ele impressionou o público durante o TEDxSudeste ao ser apresentado como um “ex-hacker” promissor. Entre suas conquistas, destacou-se a adaptação da Siri para o português, muito antes da Apple lançar a versão oficial.

Foi nessa época que ele começou a sonhar em trabalhar em empresas como a Apple, mas o destino o levou a fundar seu próprio empreendimento. A sua vida tomou outra direção quando conheceu Henrique Dubugras em 2012, após uma conversa no Twitter sobre programação. Essa amizade logo se transformou em sociedade, levando à criação da Pagar.me, uma startup que merece destaque por simplificar pagamentos online no Brasil.

### A Chegada da Brex

Embora tenham sido aceitos em Stanford, os dois amigos decidiram focar na empresa. Em 2017, no Vale do Silício, nasceu a Brex. Em um ano, a fintech lançou um cartão corporativo e um programa de pontos voltado para startups. O crescimento foi impressionante e, em janeiro de 2022, a Brex foi avaliada em US$ 12,3 bilhões, colocando Pedro no seleto grupo de bilionários.

Mesmo com as oscilações do mercado que afetaram a avaliação da empresa, seu patrimônio individual se manteve forte. Além disso, ele também já trabalhou com grandes empresas, fazendo parte do conselho da Stone e, mais recentemente, do board da Coupang, uma gigante do comércio eletrônico sul-coreano.

### Comparando com Outros Jovens Bilionários

O ranking da Forbes destacou que a maioria dos jovens bilionários brasileiros vieram de famílias ricas. Por exemplo, Lívia Voigt, de 20 anos, herdou R$ 6,6 bilhões da WEG; Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de 29 anos, obteve R$ 29,3 bilhões ligados à AB InBev; e Izabela Henriques Feffer, de 28 anos, herdou R$ 2,3 bilhões do Grupo Suzano. Diante desse cenário de legados familiares, a trajetória de Pedro é ainda mais surpreendente.

### A Inspiração de Pedro Franceschi

Pedro Franceschi é um verdadeiro exemplo de que, mesmo em um país com uma histórica concentração de riqueza, é possível construir algo significativo por mérito próprio. Sua história reflete não só talento, mas também coragem e determinação para arriscar no ambiente competitivo do Vale do Silício. Hoje, morando em San Francisco, ele continua a liderar a Brex e a inspirar muitos jovens com sua trajetória de vida.