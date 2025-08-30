Notícias

inovação garante edifícios frescos sem uso de ar-condicionado

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
solução inovadora promete prédios frescos sem ar-condicionado
solução inovadora promete prédios frescos sem ar-condicionado

A ideia de construir edifícios que se mantenham naturalmente frescos está se tornando uma realidade promissora. Cientistas da Universidade do Sudeste, na China, desenvolveram um cimento refletivo que pode mudar a forma como pensamos sobre a eficiência energética. Testado em telhados da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, esse material mostrou que é capaz de reduzir o consumo de energia e quase eliminar a necessidade de ar-condicionado.

Esse cimento se destacou em testes ao manter uma temperatura 5,4°C mais baixa que o ar ao redor durante os dias quentes. Mas o que realmente faz essa tecnologia funcionar?

A tecnologia de resfriamento no cimento refletivo

O grande trunfo do cimento refletivo são os cristais de etringita que ele contém. Esses cristais são fantásticos para refletir a luz solar, ajudando a evitar que o calor seja absorvido. Além disso, um gel de alumínio é adicionado à mistura, o que facilita a expulsão do calor. Essa combinação garante que os edifícios resfriem-se de forma passiva, reduzindo assim o uso de energia elétrica e, consequentemente, o impacto no meio ambiente.

Sustentabilidade e eficiência energética

A adoção do cimento refletivo traz uma série de benefícios, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade. Com menos dependência de sistemas de ar-condicionado, também há redução nas emissões de carbono. Este material promete aumentar a eficiência energética em edifícios e, como se não bastasse, sua produção ocorre a temperaturas menores que o cimento comum, o que pode resultar em economia também.

Uma abordagem sustentável para a construção

Esse cimento inovador pode ser um verdadeiro divisor de águas para a sustentabilidade na arquitetura urbana. Sua aplicação em edifícios pode ajudar a criar cidades mais frescas e sustentáveis, especialmente em regiões com climas tropicais. Dentro de um plano maior de construção verde, esse material promete redefinir como projetamos as cidades do futuro, alinhando-se aos esforços para combater as mudanças climáticas.

Perspectivas do cimento refletivo

Embora ainda esteja em fase inicial de introdução no mercado, as perspectivas para o cimento refletivo são bastante encorajadoras. Estudo sugere que, se amplamente adotado, ele pode levar a uma pegada de carbono negativa em até 70 anos. Isso destaca o potencial desse material não só para o setor da construção, mas também para a indústria como um todo, que busca alternativas que realmente façam a diferença para o meio ambiente.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

situações em que até ele não consegue proteger você

Situações em que ele pode falhar na sua proteção

13 minutos atrás
Mercado livre; Medicamentos, e-commerce; Fármacia.

Mercado Livre compra farmácia em SP e investe em venda online de remédios

19 minutos atrás
clientes podem ganhar até R$800

Clientes têm chance de ganhar até R$800

43 minutos atrás
Pedro Franceschi, ex-hacker e fundador da Brex, é o único self-made entre os 10 mais ricos jovens do Brasil, segundo ranking da Forbes.

Pedro Franceschi é o único self-made entre os 10 mais ricos do Brasil

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo