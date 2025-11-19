Pedreiro usa cimento autonivelante para renovar piso rústico

Um pedreiro resolveu se aventurar na reforma do piso da sua casa e fez uma transformação incrível. Ele trocou um piso de concreto rústico por uma superfície lisa e brilhante, com aparência de porcelanato líquido. Com um pouco de cimento autonivelante, algumas ferramentas simples e um passo a passo bem organizado, mostrou que dá para ter um resultado lindo sem gastar muito e sem precisar de uma equipe.

O espaço reformado tinha aproximadamente 53 metros quadrados. O trabalho começou com uma limpeza profunda, seguida da aplicação de primer, depois o preparo do cimento autonivelante e, por fim, a finalização com resina para dar brilho. O resultado se assemelha a um piso de porcelanato, mas foi feito com concreto comum, nivelado e corrigido, e tudo isso custou cerca de R$ 1.437. Esse valor é bem abaixo dos R$ 3.400 que ele teria que gastar para um piso convencional.

Como era o piso antes da transformação

Antes da reforma, o piso era um concreto grosso e áspero, típico de áreas de trabalho. O pedreiro queria deixar o espaço mais acolhedor e funcional para a família, sem a necessidade de uma reforma complicada.

O concreto apresentava muitas imperfeições e aquele visual de laje crua. Ao invés de colocar cerâmica ou investir em porcelanato tradicional, optou pelo cimento autonivelante. Essa escolha visava criar uma base mais lisa, clara e contínua, parecida com o porcelanato líquido, mas sem a complexidade da aplicação convencional.

Limpeza do piso: etapa que não pode ser ignorada

Antes de começar a aplicação, fazer uma limpeza completa do piso foi fundamental. Ele usou uma lavadora de alta pressão para remover sujeira, poeira e restos que estavam grudados na superfície irregular.

Essa limpeza cuidadosa é vital para garantir que os produtos adiram bem e evitar problemas no acabamento.

Após a lavagem, o piso precisou secar completamente durante toda a noite. Somente com o piso sequinho é que ele pôde aplicar o primer e seguir em frente para um acabamento digno de porcelanato, sem risco de desplacamento ou manchas por umidade.

Aplicação do primer para preparar o concreto

Com o piso limpo e sequinho, ele começou a preparar a superfície com primer. Usou uma resina multifuncional como primer e selador, diluindo na primeira aplicação na proporção de 1:1 com água, como indicado pelo fabricante.

A mistura foi aplicada com um rolo de lã mais grosso, suficiente para penetrar bem nos poros do concreto.

Após cerca de duas horas, ele aplicou uma segunda demão, agora sem diluição, criando uma base bem selada e pronta para o cimento autonivelante.

Depois, aguardou em torno de 6 horas até seguir para a etapa principal: o nivelamento da área.

Preparo do cimento autonivelante

Agora era hora do cimento autonivelante, que prometia transformar aquele piso áspero em algo liso e com a aparência de porcelanato líquido. Ele escolheu um produto que só precisava ser misturado com água, na proporção de 4,6 litros por saco de 20 kg.

Começou colocando água no balde e, aos poucos, adicionou o pó, sempre mexendo para evitar grumos.

Uma massa homogênea é essencial para um piso uniforme.

Como a área era bem grande (5,30 metros por 10 metros), ele trabalhou com dois recipientes ao mesmo tempo, para não perder o ritmo e garantir que a massa não endurecesse antes da aplicação.

Ferramentas usadas para nivelar e tirar bolhas

Para espalhar o autonivelante, ele usou duas ferramentas que comprou online: um rodo dentado e um rolo fura bolha, ambos com encaixe para cabo de vassoura.

Primeiro, despejava a massa no piso, deixando o produto se espalhar naturalmente. Depois, utilizava o rodo dentado para ajustar a espessura e distribuir o cimento de maneira uniforme, evitando acúmulos.

A seguir, o rolo fura bolha entrava em cena para desmanchar as bolhas de ar que poderiam prejudicar a lisura do piso.

Sem essa ferramenta, as bolhas poderiam estourar e deixar pequenas imperfeições, estragando o efeito visual que ele queria.

Espessura, consumo e tempo de aplicação

O pedreiro optou por uma espessura intermediária, em torno de 3 a 4 milímetros. Na sua visão, esse equilíbrio entre consumo de material e resultado estético era essencial. Para os 53 metros quadrados, ele precisou de nove sacos de cimento autonivelante.

A aplicação levou cerca de 4 horas.

Já durante o processo, era visível pelo brilho que o piso estava se transformando, quase como um porcelanato líquido recém-aplicado.

Após concluir a aplicação, ele respeitou o tempo de cura indicado antes de permitir o tráfego sobre a superfície e prosseguir com o acabamento.

Tempo de cura e aplicação da resina de acabamento

Com o piso nivelado, é importante esperar cerca de 72 horas para a cura total. Depois desse período, ele fez uma varredura para retirar a poeira acumulada e começou a etapa final.

A resina foi aplicada novamente, agora pura, em três demãos cruzadas, para intensificar o brilho e proteção, além de deixar ainda mais próximo do visual de porcelanato.

Ele aplicou a primeira demão em uma direção, a segunda de forma cruzada e a terceira voltou ao sentido inicial, garantindo uma cobertura bem uniforme.

O resultado? Um piso claro, liso e brilhante que, ao fim de todo esse processo, passou a ter uma aparência digna de um porcelanato líquido.

Quanto foi gasto e quanto ele diz ter economizado

Para toda a transformação, o pedreiro fez uma conta aproximada, somando o custo dos materiais usados. Isso inclui cimento autonivelante, resina e ferramentas como o rodo dentado e o rolo fura bolha, e totalizou cerca de R$ 1.437 para reformar os 53 m².

Comparando isso com o orçamento para um piso convencional, estaria na faixa dos R$ 3.400, o que representa uma economia significativa.

Ele avaliou que o custo final para obter um piso com aspecto de porcelanato foi bem menor do que a alternativa tradicional, além de ter economizado na mão de obra, já que fez tudo sozinho.

Ao final do processo, o piso rústico de concreto ganhou uma nova vida, transformando-se em uma superfície lisa e brilhante que traz um ar sofisticado.

A reforma mostrou que, com planejamento e as ferramentas corretas, é definitivamente possível obter um resultado visual impressionante sem precisar recorrer ao porcelanato convencional.