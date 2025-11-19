Soraia, a vilã de Jade Picon em ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’

Estreia de nova novela "Tudo Por Uma Segunda Chance" transforma Jade Picon em vilã

A "TV Globo" se prepara para lançar sua mais nova produção, "Tudo Por Uma Segunda Chance", a primeira novela em formato vertical, voltada para consumo nas redes sociais. A história, que estreia no dia 25 de novembro de 2025, traz Jade Picon no papel de Soraia, uma jovem cheia de ambições e que se torna vilã ao tentar sabotar a vida do protagonista, Lucas Trajano, e de sua noiva, Paula Magalhães.

Escrita por Rodrigo Lassance e dirigida por Adriano Melo, a trama é um microdrama que acompanha Lucas, um herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, e Paula, uma talentosa designer. No entanto, o que parece ser um conto de fadas se complica com a interferência de Soraia, amiga de infância do casal, que se vê consumida por inveja e um amor não correspondido.

Jade Picon expressa sua empolgação pela oportunidade de interpretar uma vilã complexa, revelando que a personagem tem várias camadas e uma história de fundo que ajuda a explicar seu comportamento. "É uma experiência maravilhosa", afirma Jade, adicionando que todo o processo tem sido uma descoberta para a equipe envolvida. O novo formato de novela foi especialmente desenvolvido para ser assistido em celulares, oferecendo episódios curtos que se integram à narrativa da novela "Dona de Mim", que vai ao ar diariamente.

A personagem Soraia: uma vilã envolvente

Soraia é uma amiga de infância que esconde sentimentos profundos por Lucas. Motivada pela ambição e pela obsessão, ela não hesita em usar de manipulações para se aproximar dele e afastar Paula. Jade descreve Soraia como uma personagem determinada, disposta a ultrapassar limites para conseguir o que quer. "Ela faz o que é necessário e é difícil", promete a atriz, ressaltando que a vilã traz uma energia distante da sua própria personalidade.

Mudanças visuais significativas

Para interpretar Soraia, Jade Picon passou por uma transformação visual, escurecendo os cabelos para dar mais intensidade ao personagem. Essa mudança foi uma decisão conjunta com a equipe de caracterização e busca reforçar a presença da vilã. "Optamos por escurecer os fios para trazer uma força à personagem", explica Jade.

Figuras marcantes e figurinos impactantes

O figurino de Soraia também foi cuidadosamente elaborado pela figurinista Natalia Duran, com peças de cores fortes e impactantes, refletindo a personalidade ambiciosa da vilã. Jade destaca a importância da moda na construção da personagem, que promete ter vários "lookinhos" memoráveis. Embora nem todas as roupas sejam do seu estilo pessoal, a atriz se diverte com as escolhas criativas.

A história de "Tudo Por Uma Segunda Chance"

Na trama, Lucas Trajano é um jovem empresário prestes a se casar com Paula Magalhães. A chegada de Soraia à sua vida transforma esse cenário de aparente estabilidade em um triângulo amoroso clássico, onde tentativas de sabotagem e manipulações fazem parte da narrativa. A novela terá episódios de 2 a 3 minutos e explorará tensões, dúvidas e confrontos entre os personagens, criando um ritmo acelerado e dinâmico.

Um projeto inovador e conectando plataformas

" Tudo Por Uma Segunda Chance" será disponibilizada em 50 episódios gravados no formato vertical para consumo nas redes sociais da "TV Globo" e na plataforma Globoplay. O diferencial da novela é a estratégia transmídia, onde personagens de "Dona de Mim" se conectarão com a nova trama, incentivando os telespectadores a seguir a história nas redes sociais.

Elenco e produção

Além de Jade Picon, Daniel Rangel e Debora Ozório também fazem parte do elenco, que inclui outros nomes conhecidos da televisão brasileira. A direção geral de Adriano Melo é focada em um ritmo ágil e em enquadramentos que favorecem a proximidade dos atores com o público.

Em suma, "Tudo Por Uma Segunda Chance" promete surpreender os espectadores ao trazer uma narrativa inovadora que integra o tradicional ao digital, tornando a experiência de assistir à novela ainda mais envolvente e contemporânea. A estreia está marcada para 25 de novembro, com publicação de episódios nas plataformas digitais da emissora.