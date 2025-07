Participante é desclassificado do MasterChef; descubra o motivo

Na última terça-feira, 28 de julho de 2025, foi exibido o 10º episódio da 12ª temporada do programa MasterChef Brasil, que trouxe uma situação inédita: pela primeira vez nesta temporada, um participante foi desclassificado. O cozinheiro amador Felipe M. deixou a competição de forma surpreendente após falhar na prova do aspic, um prato que consiste em gelatina salgada com diversos ingredientes.

Durante a apresentação dos pratos aos jurados, o preparo de Felipe estava ainda líquido, o que impossibilitou a avaliação. A jurada Helena Rizzo informou ao participante sobre sua desclassificação antes mesmo de iniciar a degustação: “Como você foi o único que não entregou, não tem como a gente avaliar. Você está desclassificado e deixa a cozinha do MasterChef agora.”

Primeira Prova

A noite começou com uma prova que envolveu um leilão de molhos, um formato dinâmico que exigiu dos competidores estratégias para escolher os ingredientes. O leilão foi conduzido pelo jornalista Evaristo Costa, que participou como convidado especial do episódio.

Os cozinheiros tinham que disputar os molhos entre si e, para isso, precisaram abrir mão de tempo em suas provas. Após o leilão, ficou claro que com apenas uma hora restante, eles precisariam preparar um filé ao molho adquirido, além de um acompanhamento.

Prova de Eliminação

O desafio final da noite envolveu a preparação do aspic. Para auxiliar os participantes, o chef Luiz Filipe Souza, conhecido pelo restaurante Evvai, foi convidado a compartilhar dicas essenciais sobre o preparo do prato. Infelizmente, Felipe M. foi desclassificado antes da degustação.

Além disso, a competição terminou com a eliminação de Sofia, que apresentou um aspic de tucupi que não conseguiu manter sua forma e estava se desfazendo. A tensão e as reviravoltas marcaram mais um emocionante episódio do MasterChef Brasil, deixando os espectadores ansiosos para os próximos desafios.