MasterChef Brasil: eliminado do décimo episódio é revelado

Na noite de terça-feira, 29, a tensão dominou a cozinha do programa MasterChef Brasil, resultando na eliminação de Sofia durante a segunda prova do episódio.

Os competidores enfrentaram uma prova de leilão, onde tiveram que disputar molhos entre si. Com essa dinâmica, eles sacrificaram parte do tempo que tinham para cozinhar. No final, com apenas uma hora restantes, os participantes precisavam preparar um filé utilizando o molho que conseguiram conquistar no leilão, além de um acompanhamento.

O episódio, que contou com a apresentação de Evaristo Costa, trouxe de volta a tradicional prova do leilão. Ao final da avaliação, Felipe B., Taynan e Glória se destacaram com suas criações e ganharam um lugar no mezanino, um espaço reservado aos melhores da rodada. Com isso, Glória teve a oportunidade de salvar Fernanda da eliminação.

Na sequência, os participantes se enfrentaram em uma prova de eliminação que teve como foco a preparação de aspics, um prato que combina gelatina com carnes e vegetais. O chef Luiz Filipe Souza, do restaurante Evvai, foi convidado para orientar os concorrentes e oferecer dicas para um bom preparo.

Durante a prova, Felipe M. foi desclassificado antes da apresentação do prato. Ele não conseguiu desmoldar a gelatina, o que impossibilitou a avaliação por parte dos jurados, como destacou a chef Helena Rizzo. Sofia, por sua vez, também teve dificuldades. O seu aspic, que continha tucupi, estava se desintegrando, o que a levou a ser eliminada do programa.

Durante o episódio, a ausência do chef Érick Jacquin chamou a atenção dos telespectadores. Há especulações sobre se ele saiu do programa ou apenas esteve ausente por algum motivo.

O MasterChef Brasil continua a surpreender o público com desafios emocionantes e reviravoltas. A próxima semana promete mais emoções na cozinha.