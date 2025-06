Parcerias estratégicas: CRCC, Sacyr e Mubadala se reúnem

O setor de infraestrutura no Brasil está passando por uma transformação incrível. Recentemente, cerca de 20 grandes investidores, incluindo nomes conhecidos mundialmente, demonstraram interesse nas novas concessões de ferrovias no país. Isso tudo é resultado de uma política governamental que visa liberar todo o potencial do transporte ferroviário nacional.

Esse movimento chamou a atenção de gigantes como a chinesa CRCC, as espanholas Acciona e Sacyr, e o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes. A disputa entre essas empresas não é só uma questão de negócios, mas promete trazer bilhões em investimentos e reformular totalmente a logística do Brasil.

A Aprovação do Marco Legal das Ferrovias em 2021

Um fator essencial por trás dessa nova dinâmica foi o Marco Legal das Ferrovias, que foi sancionado no final de 2021. Essa legislação modernizou o setor e, principalmente, introduziu o regime de autorização.

Diferente do modelo anterior, que era excessivamente burocrático, esse novo regime permite que empresas privadas construam e operem ferrovias. E isso fez com que o Brasil se tornasse um lugar mais atrativo para investimentos, tanto nacionais quanto internacionais.

O Anúncio de Janeiro de 2025 e a Rodada de Reuniões em Fevereiro

No começo de 2025, surgiu a informação de que quase 20 grandes investidores estavam de olho nas concessões de ferrovias. Com isso, o governo, por meio do Ministério dos Transportes, iniciou uma série de reuniões em fevereiro, em São Paulo, para explicar os detalhes desses projetos para os potenciais interessados.

Quem São os Investidores?

A lista de investidores inclui não apenas grandes empresas brasileiras, como a Rumo, VLI e MRS, mas também uma forte presença internacional. Por exemplo, a CRCC já está envolvida na construção da ponte Salvador-Itaparica e quer expandir sua atuação. Empresas espanholas, como Acciona e Sacyr, têm um histórico de sucesso em projetos de metrô no Brasil, e o fundo Mubadala, de Abu Dhabi, que já controla a Refinaria de Mataripe e o Metrô Rio, também está na disputa.

O Leilão da EF-118 e a Estratégia do Governo

Um dos principais focos desse interesse é o projeto da EF-118, que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Essa ferrovia de 575 km é uma oportunidade incrível para os investidores, já que ela conecta importantes portos da região.

O custo total do projeto é de R$ 4,6 bilhões, com uma parte do governo cobrindo R$ 3,28 bilhões para garantir que o investimento seja viável. O leilão está previsto para acontecer no último trimestre de 2025.

O Que Vem pela Frente: O Plano Nacional de Ferrovias

E isso é só o começo. O governo lançou um ambicioso Plano Nacional de Ferrovias, que prevê R$ 138,6 bilhões em investimentos em 15 projetos diferentes. Esse plano inclui iniciativas estratégicas, como a conexão do agronegócio do Centro-Oeste ao litoral da Bahia e a construção da Ferrogrão, que promete criar novas rotas de exportação.

O forte interesse de investidores internacionais em projetos iniciais é um sinal claro de que o Brasil está prestes a entrar em uma nova era para suas ferrovias. Essa transformação pode ser a chave para desenvolver ainda mais a logística e a infraestrutura do país.