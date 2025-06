Fiat lança novo carro zero km abaixo de R$ 30 mil

A Fiat confirmou o retorno de um dos carros mais icônicos do Brasil: o Uno. O novo modelo, que será lançado em março de 2024, terá um preço de estreia acessível, fixado em R$ 29.990. A produção ocorrerá na fábrica da empresa em Betim, Minas Gerais. O novo Uno se destina a consumidores que buscam mobilidade econômica, conforto e tecnologia, renovando o legado de um veículo que conquistou o público desde sua primeira aparição em 1984.

Desde sua criação, o Uno vendeu mais de 4 milhões de unidades. Para o modelo 2025, a Fiat trouxe um design inspirado no Fiat Panda europeu, com linhas modernas e melhorias significativas em conforto e eficiência de combustível. O objetivo é competir no mercado de compactos, onde enfrentará rivais como o Volkswagen Tera e o Hyundai HB20. A montadora espera atrair principalmente consumidores jovens, com idades entre 25 e 40 anos, que representam 60% das expectativas de vendas.

Preço acessível e tecnologia avançada

Um dos principais diferenciais do novo Uno é a combinação de um preço competitivo e recursos tecnológicos, características raras no segmento de veículos de entrada. Por R$ 29.990, o carro virá equipado com:

Central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay

Direção hidráulica

Ar-condicionado

Sistema de som de qualidade

Painel digital nas versões mais completas

Controle de tração e monitoramento da pressão dos pneus

O modelo terá duas opções de motorização:

1.0 Firefly Flex : com potência de 70 cv e eficiência de até 13,5 km/l em ambientes urbanos.

: com potência de 70 cv e eficiência de até 13,5 km/l em ambientes urbanos. 1.3 Flex: com potência de 100 cv, capaz de alcançar até 16,5 km/l na estrada.

Além disso, o carro contará com o sistema Start&Stop, que desliga o motor em paradas momentâneas, contribuindo para a redução do consumo de combustível. A Fiat também planeja lançar uma versão híbrida leve ainda em 2025, com expectativas de consumo de até 18,5 km/l.

Economia ao longo do tempo

O Fiat Uno 2025 foi desenvolvido para oferecer um baixo custo de manutenção e alta eficiência de combustível, especialmente em um cenário de aumento nos preços dos combustíveis — que subiram aproximadamente 12% em 2024, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Os principais fatores que garantem economia a longo prazo incluem:

Peças de reposição acessíveis e disponíveis em uma ampla rede de 2.500 pontos de atendimento Fiat no Brasil

Seguros com preços competitivos

Menor depreciação em comparação aos concorrentes

Consumo eficiente, chegando a até 15,4 km/l com gasolina em trajetos urbanos

A Fiat também deve oferecer condições de financiamento atrativas, com entrada de 10% e parcelas a partir de R$ 499, focando especialmente em jovens da classe média e famílias de baixa renda.