Pamela Anderson lista os 10 melhores filmes do século 21

Pamela Anderson, atriz famosa pelo seu papel na série "Baywatch" (S.O.S. Malibu) e mais recentemente pelo filme "The Last Showgirl", revelou quais são seus 10 filmes preferidos do século 21 em uma pesquisa realizada por um importante veículo de comunicação. Entre suas escolhas, destaca-se o filme brasileiro "A Vida Invisível" (2019), dirigido por Karim Aïnouz, que ficou em terceiro lugar na lista.

A seguir, uma visão geral dos filmes escolhidos por Anderson, começando com um clássico que encantou muitos espectadores.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

Esse filme, dirigido por Jean-Pierre Jeunet, conta a história de Amélie, uma jovem tímida interpretada por Audrey Tautou, que vive no bairro de Montmartre, em Paris. Desde a infância, Amélie aprendeu a se refugiá em seu próprio mundo, mas sua vida muda quando ela encontra uma caixinha com lembranças que alguém havia perdido em seu apartamento. Decidida a devolver o objeto ao dono, ela descobre que ajudar as outras pessoas a traz alegria para sua vida.

Motivada por essa experiência, Amélie começa a tocar a vida das pessoas ao seu redor com pequenos gestos de bondade. Ao mesmo tempo, ela enfrenta o desafio de encontrar coragem para buscar seu próprio amor. O filme foi indicado a cinco Oscars e está disponível para aluguel na plataforma Prime Video.

Além de "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", a lista completa dos filmes favoritos de Pamela Anderson inclui outras produções que abordam temas variados, refletindo diferentes aspectos da vida e da sociedade contemporânea. Cada filme foi escolhido pela sua capacidade de tocar o coração das pessoas e deixar uma marca duradoura.

Os amantes do cinema podem acompanhar essas obras e explorar a rica diversidade das narrativas que têm impactado o público no século XXI.