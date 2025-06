Concurso da PF: orientações para as provas administrativas

Concurso da Polícia Federal: Detalhes e Regras

Os candidatos ao concurso da Polícia Federal para a área Administrativa devem estar atentos às instruções para o dia da prova, marcada para 29 de junho. No dia da aplicação, é necessário levar uma caneta esferográfica com tinta preta e corpo transparente, o comprovante de inscrição e um documento de identidade original.

As provas serão realizadas em dois turnos:

Turno da manhã : Para cargos de nível superior. Abertura dos portões: 7h Fechamento dos portões: 8h Início das provas: 8h30

Turno da tarde : Para o cargo de agente administrativo. Abertura dos portões: 14h Fechamento dos portões: 15h Início das provas: 15h30

Os locais das provas já podem ser consultados no site da banca organizadora. É importante que os candidatos verifiquem o local e hora com antecedência para evitar surpresas no dia.

Documentos Aceitos e Proibições

No dia da prova, os candidatos devem apresentar um dos seguintes documentos de identificação:

Carteira de identidade expedida por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares.

Outros documentos válidos incluem passaporte, carteira de trabalho, CNH (somente o modelo com foto) e documentos digitais apresentados em aplicativos oficiais.

Documentos que não são aceitos para identificação incluem certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, carteira de estudante e qualquer documento que não seja legível ou esteja danificado.

O que não pode ser levado para a prova

Os candidatos devem evitar trazer itens proibidos, que incluem:

Aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets.

Materiais de escrita como lápis, borracha, e marca-texto.

Chapéus, bonés ou gorros.

Garrafas ou embalagens que não sejam transparentes.

Qualquer tipo de arma.

É importante notar que a banca organizadora não se responsabiliza por objetos perdidos ou danificados durante as provas.

Estrutura das Provas

O concurso consiste em duas etapas: provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas ocorrerão em todas as 27 capitais do Brasil.

Prova Objetiva

As provas objetivas terão 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. As disciplinas variam de acordo com o cargo.

Prova Discursiva

A prova discursiva, com valor máximo de 20 pontos, exigirá a produção de um texto dissertativo. O tema da redação será relacionado aos conhecimentos específicos do cargo para os níveis superiores e abordará atualidades para o cargo de agente administrativo.

Vagas e Remuneração

O concurso oferece 192 vagas efetivas, com salários que podem chegar a R$11 mil. Para candidatos de nível médio, são 100 vagas para o cargo de agente administrativo, com remuneração inicial de R$7.444,80, incluindo benefícios como auxílio-alimentação e assistência pré-escolar.

As demais 92 vagas são destinadas a cargos de nível superior, com salários variando de R$7.605,31 a R$11.070,93, dependendo da função. Entre os cargos disponíveis estão assistente social, contador, médico e psicólogo.

Os candidatos aprovados serão alocados nas unidades da Polícia Federal de acordo com a necessidade da administração local.

A preparação e a atenção às regras do concurso são fundamentais para aumentar as chances de sucesso.