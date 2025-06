Globo promove ação de rua com elenco para aumentar audiência de “Vale Tudo”

A TV Globo intensificou suas estratégias de promoção da novela “Vale Tudo” por meio de ações nas ruas de várias cidades brasileiras. Após um primeiro teste em São Paulo, o elenco foi a Belo Horizonte no último sábado (28), com o intuito de criar uma conexão mais forte com o público local e aumentar a audiência na capital mineira.

No evento, as atrizes Karine Teles e Ingrid Gaigher participaram de programas regionais e interagiram diretamente com os telespectadores. O objetivo desta abordagem é entender como a novela está sendo recebida fora dos estúdios e fomentar um engajamento mais autêntico com os fãs.

Karine Teles interpreta Aldeíde, uma das personagens mais queridas da trama, enquanto Ingrid Gaigher dá vida a Lucimar, que ganhou destaque nas redes sociais por processar seu ex-marido Vasco, interpretado por Thiago Martins, em busca de pensão alimentícia.

Essas ações fazem parte de uma estratégia maior da Globo para estreitar o relacionamento entre os personagens e o público, especialmente em regiões onde a audiência tem tido um desempenho instável.

### Desempenho em Belo Horizonte e no PNT

Apesar da interação nas redes sociais, “Vale Tudo” tem enfrentado dificuldades para alcançar a audiência desejada em Belo Horizonte, onde a média local tem se mantido em torno de 20 pontos desde a estreia. Nos últimos dias, no entanto, os índices mostraram leve crescimento, seguindo uma tendência nacional de recuperação. De acordo com dados do Kantar Ibope, a novela registrou 22,5 pontos entre 16 e 21 de junho, empatando com noticiários locais e tornando-se um dos programas mais assistidos daquela semana.

Embora os números apresentem uma leve melhora, ainda estão abaixo do esperado para o horário das 21h. Na Grande São Paulo, “Vale Tudo” atingiu uma média de 21,6 pontos, superando levemente a novela “Mania de Você”, que teve 21,1 pontos. No entanto, esses índices estão distantes das novelas anteriores exibidas nesse mesmo horário.

### Bastidores indicam insatisfação com o ritmo da trama

Internamente, há informações de que a produção da Globo está avaliando ajustes no ritmo e no roteiro da novela, embora a emissora tenha negado oficialmente qualquer mudança em seu planejamento. Atualmente, “Vale Tudo” está programada para ter 173 capítulos, com término previsto para outubro de 2025.

Apesar de não estar atingindo a audiência ideal, “Vale Tudo” conseguiu recuperar a posição de novela inédita mais assistida da TV brasileira na última semana, destacando sua importância para o horário nobre da emissora.

Enquanto “Vale Tudo” avança em sua exibição, a Globo já se prepara para sua próxima novela, que está prevista para estrear no dia 20 de outubro. Com um título provisório de “Três Graças”, a nova produção será escrita por Aguinaldo Silva, que retorna à emissora após cinco anos. O projeto tem como objetivo revitalizar a faixa das 21h, trazendo de volta o estilo característico do autor, conhecido por sucessos como “Império” e “Senhora do Destino”.