Países que dispensam visto para entrada nos EUA

Países Isentos de Visto para os EUA

Cidadãos de alguns países podem visitar os Estados Unidos a turismo ou negócios sem a necessidade de obtenção de visto. Essa isenção faz parte do programa conhecido como "Visa Waiver Program", que permite que a permanência no país seja de até 90 dias. Antes de viajar, os visitantes precisam solicitar um documento chamado Esta (Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem), que exige o cumprimento de certos requisitos e a aprovação das autoridades responsáveis.

A lista de países cujos cidadãos estão isentos de visto inclui:

Andorra

Austrália

Áustria

Bélgica

Brunei

Chile

Croácia

República Tcheca

Dinamarca

Estônia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Islândia

Irlanda

Israel

Itália

Japão

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Mônaco

Holanda

Nova Zelândia

Noruega

Polônia

Portugal

Catar

São Marino

Cingapura

Eslováquia

Eslovênia

Coreia do Sul

Espanha

Suécia

Suíça

Taiwan

Reino Unido (apenas para cidadãos com residência permanente em qualquer parte do reino)

Esse programa foi criado com base em critérios específicos, onde são aceitos países que apresentam baixas taxas de recusas de visto e caso de violações de imigração. Além disso, as nações participantes devem ter uma boa colaboração com os órgãos de segurança dos EUA, especialmente nas áreas de aplicação da lei e combate ao terrorismo.

É importante ressaltar que o Brasil não está incluído nessa lista de isenção. Recentemente, o governo brasileiro também decidiu acabar com a isenção de vistos para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, exigindo assim que cidadãos desses países obtenham visto para entrar no Brasil. Essa mudança reforça a complexidade das relações diplomáticas e as demandas de segurança entre as nações.