Câncer de ovário: entenda causas, sintomas e como prevenir

No Dia Mundial do Câncer de Ovário, 08 de maio, a atenção é voltada para um dos tipos de câncer mais desafiadores quando falamos em diagnóstico precoce. Esse tumor é bastante silencioso e costuma não apresentar sinais claros nas fases iniciais. Infelizmente, muitos casos acabam sendo detectados em estágios mais avançados, muitas vezes só percebidos quando a doença já se espalhou.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) traz algumas estatísticas alarmantes: entre 2026 e 2028, a previsão é de cerca de 8.020 novos casos de câncer de ovário por ano aqui no Brasil. Para a gente, essa informação serve como um alerta.

### Causas do câncer de ovário

Embora seja responsável por menos de 5% dos casos de câncer ginecológico, o câncer de ovário é um dos mais agressivos. O problema acontece quando as células dos ovários começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando tumores. Essa condição não é algo que se “pega” como uma gripe; ela se desenvolve a partir de alterações genéticas, que podem ser hereditárias ou até espontâneas.

Alguns fatores que aumentam o risco incluem histórico familiar de câncer de ovário ou de mama, a idade (mais frequente a partir dos 50 anos), não ter filhos, ter iniciado a menstruação cedo e ter menopausa tardia. Por outro lado, usar anticoncepcionais por longos períodos, engravidar ou amamentar podem oferecer alguma proteção.

### Reduzindo o risco de câncer de ovário

Para quem busca prevenção, a retirada das trompas em certos casos pode ser uma boa estratégia. Algumas pesquisas indicam que muitos tumores epiteliais começam nas trompas. Então, durante procedimentos como a laqueadura, a remoção dessas estruturas pode ajudar. Além disso, existem testes genéticos que podem identificar mutações que aumentam o risco. Mulheres com histórico familiar forte de câncer podem se beneficiar desses testes, até permitindo intervenções mais drásticas, como a remoção dos ovários.

### Sintomas silenciosos e dificuldade no diagnóstico

Um dos maiores desafios do câncer de ovário é que seus sintomas iniciais são bastante vagos e se confundem com problemas comuns. Você já sentiu inchaço persistente, dor na região pélvica ou até alterações intestinais? Pois é, esses podem ser sinais do câncer, mas muitas mulheres só buscam ajuda quando a situação já está complicada. E, infelizmente, não temos um exame eficaz de triagem para esse tipo de câncer.

### Tratamento e importância do acompanhamento

Quando ocorre o diagnóstico, o tratamento geralmente envolve cirurgia para remover o tumor. Dependendo do caso, pode ser necessário complementar com quimioterapia ou, em situações específicas, radioterapia. A boa notícia é que, quando identificado cedo, as chances de tratamento efetivo aumentam muito.

Por isso, o acompanhamento médico não é só importante; é essencial. Conversar com um ginecologista regularmente pode ajudar a reconhecer alterações eventualmente perigosas. Conhecer o próprio corpo e ficar atenta a sinais persistentes pode fazer toda a diferença.

### Dicas para diminuir os riscos do câncer de ovário

Embora prevenção total seja complicada, existem algumas dicas práticas que podem ajudar:

1. Não deixe de fazer consultas regulares com o ginecologista, mesmo sem sintomas.

2. Realize exames clínicos de rotina; eles são um bom termômetro da saúde.

3. Fique atenta a sintomas que persistem e não hesite em buscar ajuda médica.

4. Se indicado, realize ultrassonografias transvaginais para investigar.

5. Avalie marcadores tumorais se você estiver em um grupo de risco.

6. Sempre compartilhe seu histórico familiar com o médico para um atendimento mais direcionado, incluindo, quando necessário, uma avaliação genética.

Assim, você pode cuidar melhor da sua saúde e estar atenta a possíveis sinais de alerta.