6 hábitos para cuidar da saúde cardiovascular na menopausa

A menopausa, apesar de ser um momento natural da vida da mulher, traz mudanças significativas, especialmente no que diz respeito à saúde cardiovascular. O coração precisa de atenção redobrada nessa fase, já que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre elas — isso representa cerca de um terço dos óbitos femininos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

O Dr. Anderson Oliveira, especialista em Cardiologia, aponta que a queda nos níveis de estrogênio, um hormônio que protege o sistema cardiovascular, é um dos grandes vilões. Essa redução hormonal pode aumentar as chances de infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Em resumo, o risco ao coração pode ficar tão elevado quanto o dos homens com o passar do tempo.

Dois pontos importantes são abordados pela Dra. Renata Maksoud, que ressalta que a menopausa não é uma doença, mas é momento de se ter muito mais atenção. Mudanças no colesterol e na forma como a gordura se distribui no corpo podem impactar a saúde do coração. A profissional também desaconselha usar a reposição hormonal como forma primária de proteção cardiovascular.

Identificação precoce de riscos cardiovasculares

A fase da perimenopausa é uma oportunidade de ouro para a prevenção. É crucial ficar de olho em fatores como pressão arterial, níveis de açúcar e colesterol, além de revisar hábitos de vida. Esteja atenta aos sinais que o corpo dá; eles podem ser menos evidentes nas mulheres. Cansaço excessivo, falta de ar e aquele mal-estar que costuma ser ignorado podem ser os primeiros indícios de problemas.

Protegendo a saúde cardiovascular na menopausa

Manter a saúde do coração durante a menopausa é totalmente possível e, além disso, pode trazer uma qualidade de vida bem melhor. Aqui estão algumas dicas pra você cuidar do seu coração e se sentir melhor:

1. Não espere sintomas para realizar check-ups regulares

Ao entrar na menopausa, é fundamental fazer exames de rotina. Não deixe pra depois! Muitas doenças cardíacas se desenvolvem de forma silenciosa, e um check-up pode ser seu grande aliado.

2. Pratique atividade física regularmente

Mexer o corpo é mais do que fundamental! Seja uma caminhada leve, musculação ou pedalar, o importante é estar em movimento. Além de ajudar a controlar o peso, a atividade física melhora a pressão arterial e fortalece o coração.

3. Adote uma dieta com baixo teor de gordura

Procure seguir uma alimentação equilibrada, como a dieta mediterrânea, rica em vegetais, grãos integrais e peixes. Isso ajuda a manter o coração saudável e evita que o excesso de gordura sobrecarregue seu organismo.

4. Abandone o cigarro

Se você ainda fuma, este é o momento perfeito para deixar esse hábito de lado. Após a menopausa, o tabagismo aumenta muito o risco de infarto e AVC. Sem a proteção hormonal, é hora de cuidar ainda mais da sua saúde.

5. Cuide da qualidade do sono

A insônia se torna bastante comum nessa fase da vida e, acredite, não é só desconforto. Dormir mal pode elevar seus níveis de cortisol e, consequentemente, aumentar o risco cardiovascular. Cuide do seu sono como parte da saúde do seu coração.

6. Controle o sódio de forma ativa

Fique de olho na quantidade de sal na sua dieta. O ideal é limitar o consumo a cerca de 2 gramas por dia. Evite alimentos ultraprocessados e temperos prontos que geralmente são ricos em sódio. Isso ajuda não só a evitar a retenção de líquidos, mas também a aplacar inchaços comuns nessa fase.

A menopausa pode ser desafiadora, mas com essas pequenas mudanças no dia a dia, você pode manter seu coração em dia e aproveitar essa nova fase com mais disposição e saúde.