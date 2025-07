Pagamento da 5ª parcela do pé-de-meia começa nesta segunda

O Ministério da Educação (MEC) começou, nesta segunda-feira, 28 de julho, a liberar a quinta parcela do programa Pé-de-Meia. O valor de R$ 200 é destinado aos estudantes do ensino médio da rede pública que demonstraram frequência nas aulas. Os pagamentos serão feitos até o dia 4 de agosto, respeitando um calendário que varia conforme o mês de nascimento dos alunos.

A tabela abaixo apresenta os dias em que os estudantes poderão receber o benefício:

| Mês de nascimento | Dia de pagamento |

|————————|——————|

| Janeiro e fevereiro | 28/7 |

| Março e abril | 29/7 |

| Maio e junho | 30/7 |

| Julho e agosto | 31/7 |

| Setembro e outubro | 1º/8 |

| Novembro e dezembro | 4/8 |

Para os estudantes menores de idade que ainda não têm acesso ao aplicativo Caixa Tem, é necessário que um responsável legal autorize a movimentação da conta. Esse consentimento pode ser feito pelo aplicativo, por pais ou mães, ou em uma agência da Caixa Econômica Federal através de outros responsáveis. Os alunos que têm 18 anos ou mais já têm a conta desbloqueada e podem utilizar o valor recebido livremente.

O Pé-de-Meia é um programa que visa incentivar a permanência e a conclusão do ensino médio, oferecendo parcelas de R$ 200 aos estudantes que mantêm uma frequência mínima de 80% nas aulas. Ao longo do ensino médio, esses valores podem totalizar até R$ 9.200 por aluno.

Este programa foi criado pela Lei nº 14.818/2024 e tem como objetivo principal democratizar o acesso à educação, reduzindo desigualdades sociais e promovendo inclusão. O MEC conta com a colaboração de estados, municípios e do Distrito Federal para viabilizar a execução do programa, garantindo que os estudantes matriculados nas escolas públicas tenham acesso aos recursos.