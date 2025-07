Frio intenso eleva riscos de doenças cardíacas e cerebrais

Muita gente adora o clima frio, não é mesmo? Seja pela sensação de aconchego ou pela chance de curtir programas mais caseiros, o inverno tem seu charme. Mas é crucial lembrar que, com a queda das temperaturas, precisamos redobrar os cuidados com a saúde do coração e do cérebro.

Com o frio, o corpo passa por mudanças que podem impactar nossa saúde. Médicos alertam que o risco de infarto pode aumentar em até 30% e o de acidente vascular cerebral (AVC) pode chegar a 20%, especialmente quando as temperaturas ficam abaixo dos 14 ºC. Isso acontece porque, para manter o calor, os vasos sanguíneos se contraem, o que pode elevar a pressão arterial e, consequentemente, trazer complicações.

Esses efeitos não têm idade, mas algumas pessoas estão mais vulneráveis. Vejo quem deve ter um cuidado extra:

Idosos

Tabagistas

Hipertensos

Diabéticos

Pessoas com histórico familiar de doenças crônicas

Como reduzir os riscos de problemas causados pelo frio?

Dado que o frio está ligado ao aumento de complicações cardiovasculares e cerebrais, manter o corpo aquecido é essencial. Além de escolher bem as roupas, especialistas sugerem que a prática de exercícios, mesmo em casa, pode ajudar a minimizar os efeitos negativos do frio na saúde.

Além disso, é fundamental cuidar da alimentação. Controlar a pressão arterial, o colesterol e a glicemia por meio de uma dieta equilibrada ou medicamentos é um passo importante. E não se esqueça da hidratação! Muitas vezes, quando estamos com sede, já é um sinal de que precisamos beber água para manter o corpo funcionando direitinho.

A vacinação também merece destaque! Recentemente, a Sociedade Europeia de Cardiologia sublinhou sua importância para prevenir problemas cardíacos. Por isso, manter as vacinas em dia é uma maneira eficaz de se proteger durante os meses mais frios.