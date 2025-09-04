Pagamento antecipado surpreende milhões com decisão da Receita Federal

Na última terça-feira, 2 de setembro de 2025, a Receita Federal anunciou uma ótima notícia: conseguiu antecipar a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Inicialmente, a ideia era liberar os valores em cinco lotes, com a última previsão para este mês de setembro. Mas, graças a um processamento mais eficiente, foram suficientes apenas quatro lotes.

A Receita Federal comunicou que, entre maio e setembro de 2025, conseguiu atender todos os contribuintes elegíveis até o lote de agosto. Quem ainda não recebeu a restituição precisa dar uma olhadinha na situação junto ao Fisco. É possível verificar isso pela internet. Caso falte algum detalhe na declaração, dá para fazer a retificação e ajustar tudo certinho.

Até agora, a Receita já liberou cerca de R$ 36,7 bilhões em restituições, de um total de 22,6 milhões de declarações. Para saber se a sua declaração foi processada e se você tem direito à restituição, o ideal é acessar os canais oficiais da Receita Federal.

O cronograma deste ano começou no dia 30 de maio com o 1º lote. Depois vieram o 2º, em 30 de junho, o 3º em 31 de julho e o 4º no dia 29 de agosto. A previsão para o 5º lote, que seria no dia 30 de setembro, foi cancelada. Se você acredita que tem direito à restituição e ainda não a recebeu, é possível que sua declaração tenha caído na malha fina.

Isso acontece quando a Receita precisa fazer uma análise mais detalhada. Para saber como está sua situação, basta acessar a seção “Meu Imposto de Renda” e conferir o “Extrato de Processamento”. Quem já recebeu a restituição pode usar o valor do jeito que preferir, mas não esqueça das obrigações com a Receita Federal.