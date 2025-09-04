Empresário investe na restauração de transatlântico, mas afunda

Sabe aquele ditado “estamos todos no mesmo barco”? Nem sempre é assim! O empresário americano Chris Willson sabe bem disso. Ele não estava em qualquer barco, mas sim em um transatlântico icônico de mais de 50 anos. Depois de uma longa jornada tentando restaurar essa embarcação, a história chegou a um desfecho trágico: o Aurora agora está afundando.

### Um anúncio inesperado

A história começa há 16 anos, quando Willson navegava pela internet e se deparou com um anúncio curioso: um transatlântico à venda, ancorado em Decker Island, na Califórnia. Sem pensar duas vezes, ele decidiu fazer o investimento. Em 2008, concretizou a compra e trouxe o navio para Rio Vista, onde tinha grandes planos de restauração.

### História do Aurora

Construído em 1955 pelo estaleiro alemão Blohm and Voss, o Aurora tinha 72 metros de comprimento e oferecia 85 cabines, além de salões e áreas de refeições. O navio não é apenas uma relíquia; ele também apareceu em um filme famoso: “Moscou Contra 007”, da saga James Bond.

Mal sabia Willson que, ao dormir no navio pela primeira vez, acordaria para um nascer do sol que ficaria para sempre na memória. “Acordei com um dos nasceres do sol mais brilhantes que já vi”, comentou em uma entrevista. Foi a partir desse momento que ele decidiu oficialmente nomear o navio de Aurora.

### Desafios crescentes para manter o navio

Mas a euforia inicial logo deu lugar a uma realidade mais dura. Willson logo precisou mover o Aurora em várias ocasiões para evitar que ficasse preso em águas rasas. Durante mais de dez anos, ele e um grupo de voluntários enfrentaram os desafios de realizar reparos manualmente. A paixão pelo projeto o motivou a persistir, mesmo diante da escassez de recursos.

Nos últimos anos, a situação agravou-se. O Aurora acabou ancorado na marina Herman & Helen, no rio Little Potato Slough. Moradores da região e as autoridades começaram a pressionar pela remoção do navio, preocupados com o risco de que ele afundasse e provocasse danos ambientais.

Naquela área, já havia um histórico problemático, com um rebocador militar da década de 1940 que afundou. Além disso, outro navio antigo, o HMCS Chaleur, ocupava espaço na mesma região, aumentando as preocupações com possíveis poluições e acidentes.

### Dívida impossível

Com um pedido de despejo à vista, Willson se viu diante da dura realidade: precisaria de cerca de um milhão de dólares (em torno de R$ 5,4 milhões) para fazer as obras necessárias e finalizar o projeto de restauração. Ele tentou arrecadar dinheiro através de doações, especialmente devido à popularidade de seu canal no YouTube, mas a quantidade de dinheiro envolvida parecia inatingível. A alternativa foi colocar o Aurora à venda.

O comprador não foi identificado, mas seus planos de continuar o projeto não se concretizaram.

### O fim anunciado do navio

Em setembro de 2024, a Delegacia do Xerife do Condado de San Joaquín confirmou a triste notícia: o Aurora estava afundando. “Foi determinado que o barco tem um buraco”, informaram as autoridades. Além disso, houve um vazamento de diesel, que exigiu ações de várias agências para conter a poluição.

Os especialistas acreditam que a recuperação da embarcação é quase impossível. Assim, o transatlântico histórico parece ter chegado ao fim de sua jornada nos mares, encerrando o sonho de Chris Willson, que começou com um simples clique em um anúncio online.