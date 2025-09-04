Novo visto será obrigatório em setembro na América do Sul

O Equador, um país situado na América do Sul, acaba de implementar uma nova exigência de visto temporário de trânsito para cidadãos de mais de 40 países. Essa mudança foi promovida em resposta ao aumento de fluxos migratórios irregulares que têm sido observados recentemente.

Agora, quem pretende entrar no Equador precisa solicitar o visto pelo portal oficial do governo e pagar uma taxa total de 80 dólares antes de chegar ao país. Essa medida visa aprimorar a segurança e regular a entrada de imigrantes, garantindo que o controle sobre a imigração seja mais eficaz.

Medidas de controle migratório no Equador

O governo equatoriano está ajustando suas políticas migratórias para lidar com o número crescente de pessoas que tentam entrar de forma irregular. Com esse novo requisito de visto, a ideia é regularizar as entradas e evitar que os visitantes ultrapassem o tempo de permanência permitido. Algumas das nacionalidades afetadas incluem:

Afeganistão

Bangladesh

Camarões

Cuba

China

Egito

Eritreia

Etiópia

Filipinas

Gâmbia

Gana

Guiné

Quênia

Índia

Iraque

Irã

Líbia

Nigéria

Paquistão

Nepal

República Democrática do Congo

Coreia do Norte

Senegal

Síria

Sri Lanka

Somália

Critérios para a exigência de visto

Os países incluídos na lista de necessitados de visto foram selecionados com base nos altos índices de imigração irregular observados pelo Equador. A ideia é prevenir o tráfico humano e assegurar um controle mais rigoroso sobre quem entra e sai do território. Apesar de os dados específicos por nacionalidade não serem amplamente divulgados, o aumento nos fluxos irregulares, especialmente entre cidadãos chineses, foi um dos principais motivadores para essa política.

Como solicitar o visto temporário

A solicitação do novo visto temporário é simples e feita totalmente online, e deve ser realizada antes que o viajante chegue ao Equador. O custo total de 80 dólares é dividido entre 50 dólares para o formulário e 30 dólares para a autorização do visto. Essa iniciativa pretende garantir que a entrada de pessoas no país ocorra de forma controlada, reduzindo as atividades ilegais.

Tendências no controle migratório do Equador

O Equador está constantemente revendo e ajustando suas políticas de controle migratório para encontrar um equilíbrio entre hospitalidade e segurança nacional. Com a introdução desse visto temporário, espera-se que o número de imigrações irregulares diminua, fortalecendo a segurança interna. Essa mudança faz parte de uma estratégia mais ampla que busca proteger os direitos e respeitar as leis, tanto para os cidadãos equatorianos quanto para os visitantes.