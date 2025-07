Padre Júlio Lancellotti é hospitalizado e gera preocupação entre fiéis

O padre Júlio Lancellotti, de 76 anos, recebeu atendimento hospitalar na última terça-feira, 16 de julho, devido a uma série de problemas de saúde, incluindo uma infecção abdominal, distúrbios gastrointestinais e desidratação severa. Ele é amplamente conhecido por seu trabalho com pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, o que gerou preocupação entre seus fiéis e seguidores após sua internação.

De acordo com informações oficiais da Pastoral do Povo da Rua, padre Júlio foi tratado por médicos e já recebeu alta. Após o diagnóstico, ele iniciou um tratamento com a medicação adequada e atualmente está se recuperando em casa, seguindo as orientações médicas.

Devido ao seu estado de saúde, alguns compromissos foram impactados. Eventos que contavam com a presença dele, programados para os dias 17 e 18 de julho em Belo Horizonte, foram cancelados. Esses eventos eram organizados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e visavam promover discussões sobre questões sociais relevantes.

Padre Júlio Lancellotti é uma pessoa de grande destaque no Brasil por seu trabalho em prol dos mais necessitados, sempre atuando em defesa dos direitos humanos e na luta contra a desigualdade social. Sua dedicação e esforços em ajudar aqueles que estão à margem da sociedade o tornaram uma figura respeitada e admirada por muitos.