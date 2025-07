Freakier Friday: Novo clipe oficial de ‘What is Happening’

O filme “Freakier Friday”, sequência da comédia “Freaky Friday”, estreia nos cinemas brasileiros no dia 8 de agosto de 2025. O novo longa é distribUído pela Walt Disney Pictures e traz de volta as personagens Tess e Anna Coleman, interpretadas por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, respectivamente.

Neste novo capítulo da história, o enredo acontece anos após os eventos do filme original, onde Tess e Anna viveram uma intensa crise de identidade. Agora, Anna se tornou mãe e está prestes a ter uma enteada, e ambas as personagens enfrentam os desafios de unir suas famílias. A trama gira em torno de uma nova troca de corpos que promete aumentar a confusão e a comédia.

A direção de “Freakier Friday” é de Nisha Ganatra, e o roteiro é inspirado no livro “Freaky Friday”, escrito por Mary Rodgers. O elenco também conta com a participação de Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer e Mark Harmon. A produção é assinada por Kristin Burr, Andrew Gunn e Jamie Lee Curtis, com Lindsay Lohan, Nathan Kelly e Ann Marie Sanderlin como produtores executivos.

Os fãs da comédia podem esperar muito humor e situações inusitadas, já que o filme promete trazer novas dinâmicas familiares e momentos divertidos.