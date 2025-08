Ourinhos tem oito óbitos registrados neste domingo, 3 de agosto

No domingo, 3 de agosto de 2025, a cidade de Ourinhos e região se tornaram cenário de tristeza com a perda de várias pessoas queridas. Amigos e familiares se reúnem para prestar suas últimas homenagens e se despedir de entes que deixaram este mundo recentemente.

José Benedito Turin, de 70 anos, proprietário da Casa de Carnes São José, localizada na Vila Brasil, faleceu em Ourinhos. Seu corpo está sendo velado no Memorial Garden da cidade, e o sepultamento está agendado para as 16h no Cemitério Park do Memorial Garden.

Norma Beatriz Morales Taipa Pereira, de 55 anos, também faleceu em Ourinhos. O velório está acontecendo no Velório Municipal de Ibirarema (SP), e seu sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal da mesma cidade.

Edinaldo Aparecido Moreira, de 49 anos, será velado no Velório Municipal de Ribeirão do Sul, com sepultamento marcado para as 17h de hoje no Cemitério Municipal da cidade.

Bárbara de Andrade Silva, de 36 anos, será velada no Velório Municipal de Chavantes. O sepultamento ocorrerá no Cemitério do Distrito de Irapé, também neste domingo, às 16h. Bárbara deixa seus pais, Nélio e Miracir, além de seus irmãos Diogo, Daniela e Fábio.

No sábado, 2 de agosto, Jorge Luiz de Oliveira, de 61 anos, faleceu em Ourinhos. O velório teve início às 18h30 no Velório Municipal da cidade, e o sepultamento será na manhã deste domingo, às 9h, no Cemitério Municipal de Ourinhos.

Outra vítima recente é Fabiana Silva Oliveira, conhecida como "Fabi Bolos", de 40 anos. Ela faleceu em Ourinhos no sábado e sua comunidade a lembra com carinho. O velório acontece no Centro Velatório Irmãos Castelletto, e o sepultamento será neste domingo, às 9h, no Cemitério Municipal de Ipaussu.

Por fim, Aparecida Batista de Almeida, de 97 anos, faleceu em Santa Cruz do Rio Pardo. Seu velório é realizado no Velório Municipal da cidade, com sepultamento previsto para as 13h no Cemitério Local. Aparecida deixa quatro filhos: Elza, Antônio, Rosinei e João Benedito.

Durante este momento de dor, as famílias enlutadas recebem o apoio e carinho da comunidade, que se une em solidariedade para enfrentar essa fase difícil.