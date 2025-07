Os dez homens mais ricos do mundo em 2025

Larry Ellison está brilhando em 2025, garantindo a quarta posição na lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo. A sua fortuna chega a impressionantes US$ 192 bilhões, um aumento significativo que chamou a atenção de todos. Essa ascensão no ranking tem tudo a ver com o crescimento das ações da Oracle Corporation, a gigante de computação em nuvem que Ellison fundou e que está surfando na onda dos avanços em inteligência artificial (IA).

O sucesso financeiro da Oracle e a alta demanda por infraestrutura em nuvem têm ajudado a impulsionar ainda mais a fortuna de Ellison. Isso solidifica ainda mais a sua posição entre os bilionários mais influentes da atualidade.

Ranking dos bilionários de 2025

Na liderança do ranking, temos Elon Musk, que ostenta uma fortuna de US$ 342 bilhões. Seu império tecnológico, com a Tesla e SpaceX, é um verdadeiro colosso. Logo depois, aparecem Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, com patrimônios de US$ 216 bilhões e US$ 215 bilhões, respectivamente. Zuckerberg continua a expandir o Meta, enquanto Bezos se dedica à sua viagem pelo espaço com a Blue Origin. Veja como está o ranking:

Elon Musk: Fonte de riqueza: Tesla e SpaceX | Fortuna: US$ 342 bilhões (R$ 1,947 trilhão) Mark Zuckerberg: Fonte de riqueza: Facebook | Fortuna: US$ 216 bilhões (R$ 1,231 trilhão) Jeff Bezos: Fonte de riqueza: Amazon | Fortuna: US$ 215 bilhões (R$ 1,226 trilhão) Larry Ellison: Fonte de riqueza: Oracle | Fortuna: US$ 192 bilhões (R$ 1,094 trilhão) Bernard Arnault & família: Fonte de riqueza: LVMH | Fortuna: US$ 178 bilhões (R$ 1,015 trilhão) Warren Buffett: Fonte de riqueza: Berkshire Hathaway | Fortuna: US$ 154 bilhões (R$ 878,8 bilhões) Larry Page: Fonte de riqueza: Google | Fortuna: US$ 144 bilhões (R$ 820,8 bilhões) Sergey Brin: Fonte de riqueza: Google | Fortuna: US$ 138 bilhões (R$ 786,6 bilhões) Amancio Ortega: Fonte de riqueza: Zara | Fortuna: US$ 124 bilhões (R$ 706,8 bilhões) Steve Ballmer: Fonte de riqueza: Microsoft | Fortuna: US$ 118 bilhões (R$ 672,6 bilhões)

Tendências tecnológicas

A ascensão dos bilionários ligados à tecnologia está diretamente relacionada à digitalização. O mundo precisa cada vez mais de infraestrutura em nuvem, e empresas como a Oracle estão colhendo os frutos dessa demanda. Isso, por sua vez, reflete positivamente nas ações e nas fortunas de quem está à frente dessas operações.

Um outro ponto importante é a evolução constante da inteligência artificial, que está mudando o jeito que várias indústrias operam. Esse cenário mantém o foco dos bilionários no setor tecnológico como um motor econômico fundamental. A expectativa é que a tecnologia continue sendo um pilar na economia global, com figuras como Musk e Ellison destacando a relevância de investir em pesquisa e desenvolvimento para manter a liderança no mercado.