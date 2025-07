HBO inicia gravações da série ‘Harry Potter’ e revela primeiras imagens

Hogwarts Reabre as Nova Série de Harry Potter Começa a Produção

A Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry está de portas abertas novamente. A nova série de TV sobre Harry Potter, produzida pela HBO, finalmente iniciou suas gravações nos estúdios Warner Bros. Leavesden, no Reino Unido. Essa fase de produção marca um retorno quase 14 anos após o lançamento do filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2".

A série promete trazer uma nova abordagem ao universo criado pela autora J.K. Rowling e já apresentou uma primeira imagem do ator Dominic McLaughlin, que interpreta Harry Potter. Na foto, ele aparece sorridente, utilizando os icônicos óculos redondos e o uniforme escolar da escola de magia. Ao lado dele, estão Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Eles foram escolhidos entre mais de 30.000 candidatos durante as audições feitas no ano passado.

Na segunda-feira, novos atores foram anunciados, incluindo Rory Wilmot, que fará Neville Longbottom, e Amos Kitson, que interpretará Dudley Dursley. Louise Brealey será Madam Rolanda Hooch, enquanto Anton Lesser assume o papel de Garrick Ollivander. A estreia da série está prevista para 2027, disponível na HBO e HBO Max quando a plataforma estiver acessível.

A produção é liderada pela showrunner Francesca Gardiner e pelo diretor Mark Mylod, famoso pelo trabalho em “Succession”. A história seguirá Harry Potter desde o momento em que ele descobre que é um bruxo, deixa sua família trouxa e inicia sua jornada na Hogwarts. O jovem bruxo encontrará grandes amizades e enfrentará Lord Voldemort durante suas aventuras.

Entre os novos membros do elenco, destacam-se Jon Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape e Nick Frost como Rubeus Hagrid. Outros nomes já confirmados são Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy e Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Além disso, Bel Powley e Daniel Rigby foram escalados para interpretar Petunia e Vernon Dursley, respectivamente.

Cada um dos sete livros da saga Harry Potter será adaptado em uma temporada completa da série. A primeira temporada está prevista para ser gravada até a primavera de 2026, com a segunda temporada começando a produção em seguida.

Os principais responsáveis pela produção também incluem uma equipe renomada com Holly Waddington como designer de figurinos, Adriano Goldman como diretor de fotografia, entre outros. A série será escrita e produzida executivamente por Gardiner, enquanto Mylod dirigirá vários episódios e também será um dos produtores executivos, junto com Rowling e outros parceiros envolvidos.

As expectativas estão altas para essa nova adaptação, que buscará dar vida novamente à magia e aos desafios enfrentados por Harry e seus amigos.