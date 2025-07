Oppenheimer mantém avaliação positiva para ações da Wix.com

A Wix.com Ltd. anunciou uma parceria estratégica com a Alibaba, um dos principais players no comércio eletrônico global. Essa colaboração permitirá que os comerciantes que utilizam a plataforma Wix tenham acesso à plataforma de atacado da Alibaba. Além disso, os vendedores da Alibaba poderão criar suas lojas virtuais utilizando a tecnologia da Wix.

Analistas da Oppenheimer revisaram as previsões para as ações da Wix, mantendo uma classificação de “Desempenho acima da média” e uma meta de preço de US$ 220,00 por ação, pois acreditam que a nova parceria pode impulsionar tanto o número de assinantes premium quanto o crescimento das receitas da empresa. Embora detalhes sobre as estratégias de venda conjunta e os termos financeiros ainda não tenham sido divulgados, espera-se que essa parceria tenha um impacto significativo no crescimento da empresa.

A parceria será implementada de forma gradual, com a expectativa de que comece a ser ativada no segundo semestre do ano, o que pode ajudar a acelerar o crescimento da empresa na parte final do ano. A Wix também planeja introduzir funcionalidades futuras que incluem descobertas de produtos impulsionadas por inteligência artificial, processos de integração automatizados e ferramentas de correspondência de produtos inteligentes, visando simplificar e acelerar o comércio global, especialmente para pequenas e médias empresas.

De acordo com informações do setor, tanto a Wix quanto a GoDaddy apresentaram resultados financeiros fortes no último trimestre. Os gerentes das duas empresas manifestaram otimismo sobre o crescimento contínuo, impulsionado pelas novas funcionalidades baseadas em inovações de inteligência artificial.

Embora a Wix seja considerada uma opção interessante para investimentos, alguns analistas afirmam que certas ações ligadas à inteligência artificial podem oferecer um maior potencial de valorização e menor risco de perdas. Acompanhe as novidades sobre as melhores ações de inteligência artificial disponíveis no mercado.