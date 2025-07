Atacante de pub golpeou homem enquanto ele estava inconsciente

Um homem foi agredido em um pub de Norwich e o responsável pela brutalidade, Joe Aldridge, de 28 anos, recebeu a advertência de que pode enfrentar pena de prisão. O incidente ocorreu no dia 11 de novembro do ano passado, em frente ao bar Pig and Whistle, onde uma discussão entre duas mulheres se transformou em uma briga violenta.

Durante a confusão, o homem que foi agredido, parceiro de uma das mulheres envolvidas, tentou intervir para apaziguar a situação. No entanto, ele acabou sendo atacado por Aldridge, que deu um forte chute, fazendo-o cair e perder a consciência ao bater a cabeça no chão. Mesmo inconsciente, o homem foi agredido novamente com chutes.

Outros frequentadores do pub conseguiram intervir a tempo e impedir que Aldridge continuasse a agredir sua vítima. A polícia e paramédicos foram chamados ao local para prestar atendimento ao homem, que sofreu ferimentos na cabeça e precisou ser levado ao hospital.

O caso foi levado ao tribunal de magistrados de Norwich, onde o promotor de justiça, Stephen Munton, apresentou os detalhes do ocorrido. Aldridge, morador de Cornwall Close, em Rackheath, confessou que agrediu o homem, sendo acusado de pesquisa de agressão que ocasionou danos corporais.

A juíza adjunta, Jacqui Appleton, se manifestou sobre a gravidade do ataque, ressaltando que a ação de Aldridge poderia ter resultado em consequências fatais. Ela destacou que, infelizmente, muitos incidentes semelhantes têm ocorrido, levando a lesões sérias e, em alguns casos, a fatalidades.

A juíza decidiu adiar a sentença de Aldridge até o dia 10 de setembro, solicitando um relatório de probation que analisará todas as opções possíveis, incluindo a prisão. Ela esclareceu que a decisão de elaborar este relatório e a concessão de liberdade provisória não indicam a severidade da pena que será aplicada. A possibilidade de uma sentença de prisão ainda está em aberto, bem como a possibilidade de que o caso seja encaminhado para um tribunal superior, que pode impor uma penalidade mais severa.