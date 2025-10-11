Ônibus com 26 camas promete conforto nas rotas SP–Rio e SP–Curitiba

A Expresso Nossa Senhora da Penha trouxe uma novidade bem interessante para quem viaja de ônibus pelo Brasil: o Astor Cama Total. Essa nova categoria transforma os ônibus em verdadeiras "suítes sobre rodas", ideal para quem quer descansar de verdade durante a viagem e chegar ao destino renovado pela manhã.

Esse serviço começou a operar em setembro de 2025 e é voltado para quem busca conforto sem ter que passar pelo processo do aeroporto. A Penha se orgulha de ser a primeira a oferecer um serviço 100% leito-cama nas rotas entre Curitiba e São Paulo e Rio de Janeiro e São Paulo. Desde o lançamento, a novidade ganhou destaque em várias reportagens, mostrando os detalhes sobre os equipamentos e as comodidades a bordo. E para quem está interessado, os bilhetes já estão à venda nas agências da empresa, no site e também pelo aplicativo Mobifácil.

O que é o Astor Cama Total

O ônibus que oferece essa experiência é o Busscar Panorâmico Double Decker, com chassi Mercedes-Benz O-500 RSD BlueTec 6. Ele tem um total de 26 leitos, sendo 6 no andar de baixo e 20 no andar superior. O destaque vai para as poltronas que reclinam até 180°, criando camas confortáveis.

Cada leito vem com cortina individual, carregador USB, luz de leitura e descansa-pernas horizontal. Além disso, a experiência conta com Wi-Fi e ar-condicionado. Para garantir um sono tranquilo, a empresa oferece um kit conforto, que inclui edredom e travesseiro, tudo para você aproveitar a viagem enquanto dorme e acordar já no seu destino.

Rotas, horários e como comprar

A Penha informa que as operações são diárias e noturnas, com saídas programadas para 23h45 nos trajetos São Paulo ↔ Rio de Janeiro e 23h00 em São Paulo ↔ Curitiba. A ideia é simples: você embarca à noite, dorme e chega descansado na manhã seguinte.

As passagens podem ser compradas nas agências da Penha, no site oficial e pelo app Mobifácil, onde também é possível encontrar informações detalhadas sobre o Leito Astor Cama. Como geralmente acontece em viagens de ônibus, os preços podem variar de acordo com a data e a disponibilidade, então é bom planejar com antecedência, especialmente em feriados e fins de semana.

Estrutura, tecnologia e conforto

O grande diferencial do Astor Cama Total é que ele é 100% leito-cama, o que significa que todos os passageiros têm acesso a um ambiente preparado para descanso. O layout foi projetado para garantir uma circulação discreta, com iluminação adequada e controle individual de temperatura.

Além disso, o ônibus conta com Wi-Fi, tomadas para carregar dispositivos e banheiros. O kit conforto que é oferecido a bordo ajuda a diminuir a necessidade de levar esses itens de casa, facilitando ainda mais a viagem.

No site da Penha, o serviço já destaca a reclinação total dos leitos e amenities, como mantas e travesseiros, reforçando a proposta de um conforto elevado, especialmente para quem viaja à noite.

Impacto no mercado e comparação com o avião

A Penha se posiciona como pioneira na oferta de uma experiência 100% leito-cama nas rotas entre São Paulo e Rio de Janeiro, além de São Paulo e Curitiba, que são alguns dos corredores rodoviários mais movimentados do país. O foco é oferecer uma opção para quem quer evitar o deslocamento para aeroportos, filas de check-in, e toda a burocracia de voar.

Em distâncias mais curtas, o tempo total de viagem pode ser mais vantajoso com o ônibus noturno. Você dorme durante o trajeto e ganha a manhã livre no destino. Além disso, esse formato pode evitar custos extras com hospedagem, ideal para viagens de trabalho ou eventos.

O que observar antes de comprar

Antes de garantir sua passagem, confira se o horário atende às suas necessidades de check-in no destino e se o padrão 100% cama está claro na hora da compra. Em datas mais movimentadas, é sempre bom reservar com antecedência, especialmente se você tem preferência por leitos superiores ou inferiores.

Não esqueça de verificar a política de remarcação e de bagagem no site ou no app antes de viajar. Leve itens de higiene pessoal e, se possível, fones de ouvido para aproveitar melhor o descanso. E chegue cedo ao embarque para não perder o ônibus.

Fique atento aos comunicados oficiais e canais de venda, que podem ter atualizações sobre horários, preços e novas rotas do Astor Cama Total.